سر عمل سلطة الطحينة الشهية بمذاقها الرائع في المنزل مثل المطاعم

تعد سلطة الطحينة من أهم المقبلات التى توجد على السفرة بجانب المشاوي والأسماك، والكثير من ربات المنزل يريدون تحضيرها مثل المطاعم، وهنا سوف نقدمها بطريقتين مختلفتين حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، والكثير منا يتناولها بدون أى شىء لطعامتها، ايضاً يمكن عمل الطحينة في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج وبمكون بسيط والطحينة من أساسيات عمل السلطة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل سلطة الطحينة في المنزل مثل المطاعم.

مكونات عمل سلطة الطحينة

تحتوي سلطة الطحينة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كمية من الطحينة الخام.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

3 ملاعق من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

القليل من الزيت.

تحضير سلطة طحينة في المنزل تحضير سلطة طحينة في المنزل

طريقة التحضير

تتعدد طرق عمل سلطة الطحينة وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة الطحينة والخل والملح والثوم المفروم والكمون ونقلبهم جيداً بإستمرار. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع إضافة القليل من الماء حتى يصبح الخليط سميكاً. ثم نقوم بوضع الطحينة في طبق التقديم ونضيف عليها القليل من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم.

مكونات عمل سلطة الطحينة بالزبادي

تتكون سلطة الطحينة بالزبادي من مقادير سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-

طحينة خام.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخل.

حبة من الليمون.

فلفل حار مفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٤ فصوص من الثوم المفروم.

بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سلطة الطحينة بالزبادي بنكهة لذيذة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-