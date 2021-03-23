طريقة عمل خبز لفة الصوف الجديدة خبز البريوش الهش وبطعم ولا أروع وبالصور

طريقة عمل خبز لفة الصوف، سنقدم لكي في مقالتنا وصفة جديدة انتشرت علي شبكة الأنترنت في الآونة الأخيرة وهي وصفة خبز لفات الصوف wool roll bread الهشة واللذيذة، وهي عبارة عن عجين البريوش ويتم تشكيله بشكل معين، تلك الوصفة علي طريقة الشيف نادية السيد، ويعتبر خبز لفة الصوف من أكثر الحلويات هشاشة وبطعم يجنن ويمكنك إعدادها بكل سهولة. طريقة عمل خبز لفة الصوف مقادير خبز لفة الصوف 2 كوب وثلاث ارباع كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب ألا (ملعقتين كبار) من اللبن الفاتر مقدار 213 جم.

3 ملاعق ونصف كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة ونصف خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة وليست مذابة.

بيضة في درجة حرارة الغرفة. حشو خبز لفة الصوف (اختياري)

شوكولاتة -نوتيلا -مكسرات- فواكه مجففة -خضار-سبانخ – جبن -زيتون أو أي شي تفضلينه. طريقة تحضير خبز لفة الصوف في وعاء متوسط، قومي بإضافة الدقيق وعليه السكر ثم الملح والخميرة الفورية وقلبيهم جيداً، ثم قومي بإضافة البيضة ثم إضافة الحليب الدافئ، وقومي بعجنهم معاً جيداً حتي تتماسك تماماً مع بعضها لمدة 7 دقائق.

ثم قومي بإضافة الزبدة مع العجن المستمر لمدة دقيقتين حتي يتم دمج الزبدة مع العجين، وتحصلي علي قوام عجين ناعم ومتماسك.

ضعيها في طبق مدهون بالزيت وغطيها بغطاء بلاستيكي، واتركيها لتخمر لمدة ساعة وثلث في درجة حرارة الغرفة حتي يتضاعف حجمها.

قومي بتقطيع العجين لخمس قطع متساوية كالصورة الموضحة آدناه قومي بتشكيل كل قطعة علي شكل كورة، وقومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي واتركيها لترتاح لمدة 15 دقيقة لحين تجهيز الحشو.

في طريقتنا اليوم سنقوم باستخدام حشو الشوكولاتة، قومي بتقطيع ألواح الشوكولاتة لقطع صغيرة نسبياً، ثم قومي بفرد عجين خبز لفة الصوف علي شكل اسطواني وبسكين حاد قومي بتقطيعها طوليا من المنتصف (وليس كلها) لشرائح رفيعة كالصورة. قومي بإضافة الحشو علي طرف العجين وقومي بإغلاقها مثل القطايف (كالصورة) ثم لفيها لتحصلي علي الشكل الموضح بالصورة. قومي وضع خبز لفة الصوف في صينية مقاس 20 أو 22 ومدهونة بالزبدة، وقومي برصها جنب الي جنب كالصورة، وقومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي واتركيها لتخمر مرة اخري لمدة ساعة حتي تحصلي علي هذا الحجم. قومي بدهنها بخليط حليب وصفار بيضة حتي تحصلي علي لون ذهبي لامع، وادخليها فرن علي درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 17-20 دقيقة، وبعد تمام الاستواء قومي بدهنها بزبدة مثل عجين البريوش وقدميها لأسرتك وبالهنا والشفا. طريقة تحضير خبز لفة الصوف وفي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد نلنا إعجابكم وللمزيد من الوصفات الشهية مثل كيك الشيفون الهش، ويمكنك تجربة وصفتنا وإخبارنا عن رأيك في التعليقات فيما يخص طريقة عمل خبز لفة الصوف. الوسوم

طريقة عمل خبز لفة الصوف، سنقدم لكي في مقالتنا وصفة جديدة انتشرت علي شبكة الأنترنت في الآونة الأخيرة وهي وصفة خبز لفات الصوف wool roll bread الهشة واللذيذة، وهي عبارة عن عجين البريوش ويتم تشكيله بشكل معين، تلك الوصفة علي طريقة الشيف نادية السيد، ويعتبر خبز لفة الصوف من أكثر الحلويات هشاشة وبطعم يجنن ويمكنك إعدادها بكل سهولة. طريقة عمل خبز لفة الصوف مقادير خبز لفة الصوف 2 كوب وثلاث ارباع كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب ألا (ملعقتين كبار) من اللبن الفاتر مقدار 213 جم.

3 ملاعق ونصف كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة ونصف خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة وليست مذابة.

بيضة في درجة حرارة الغرفة. حشو خبز لفة الصوف (اختياري)

شوكولاتة -نوتيلا -مكسرات- فواكه مجففة -خضار-سبانخ – جبن -زيتون أو أي شي تفضلينه. طريقة تحضير خبز لفة الصوف في وعاء متوسط، قومي بإضافة الدقيق وعليه السكر ثم الملح والخميرة الفورية وقلبيهم جيداً، ثم قومي بإضافة البيضة ثم إضافة الحليب الدافئ، وقومي بعجنهم معاً جيداً حتي تتماسك تماماً مع بعضها لمدة 7 دقائق.

ثم قومي بإضافة الزبدة مع العجن المستمر لمدة دقيقتين حتي يتم دمج الزبدة مع العجين، وتحصلي علي قوام عجين ناعم ومتماسك.

ضعيها في طبق مدهون بالزيت وغطيها بغطاء بلاستيكي، واتركيها لتخمر لمدة ساعة وثلث في درجة حرارة الغرفة حتي يتضاعف حجمها.

قومي بتقطيع العجين لخمس قطع متساوية كالصورة الموضحة آدناه قومي بتشكيل كل قطعة علي شكل كورة، وقومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي واتركيها لترتاح لمدة 15 دقيقة لحين تجهيز الحشو.

في طريقتنا اليوم سنقوم باستخدام حشو الشوكولاتة، قومي بتقطيع ألواح الشوكولاتة لقطع صغيرة نسبياً، ثم قومي بفرد عجين خبز لفة الصوف علي شكل اسطواني وبسكين حاد قومي بتقطيعها طوليا من المنتصف (وليس كلها) لشرائح رفيعة كالصورة. قومي بإضافة الحشو علي طرف العجين وقومي بإغلاقها مثل القطايف (كالصورة) ثم لفيها لتحصلي علي الشكل الموضح بالصورة. قومي وضع خبز لفة الصوف في صينية مقاس 20 أو 22 ومدهونة بالزبدة، وقومي برصها جنب الي جنب كالصورة، وقومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي واتركيها لتخمر مرة اخري لمدة ساعة حتي تحصلي علي هذا الحجم. قومي بدهنها بخليط حليب وصفار بيضة حتي تحصلي علي لون ذهبي لامع، وادخليها فرن علي درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 17-20 دقيقة، وبعد تمام الاستواء قومي بدهنها بزبدة مثل عجين البريوش وقدميها لأسرتك وبالهنا والشفا. طريقة تحضير خبز لفة الصوف وفي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد نلنا إعجابكم وللمزيد من الوصفات الشهية مثل كيك الشيفون الهش، ويمكنك تجربة وصفتنا وإخبارنا عن رأيك في التعليقات فيما يخص طريقة عمل خبز لفة الصوف.

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