دراسة: كيف لشرب الماء أن يعالج الصداع

الصداع هو أكثر الحالات الصحية انتشاراً من حيث الإصابة به، إما كمرض منفصل مثل الصداع النصفي أو كعرض صحي أولي يرافق كثير من الأمراض المرتبطة بأجهزة الجسم وأعضاءه، واعتاد المصابون به على الأدوية وخاصة مسكنات الألم الطبية لعلاجه، ومعروف أن لأي أدوية طبية آثار جانبية، إلا أن الدراسة التالية تفيد أن الصداع يمكن علاجه بالماء، كما في التالي:

علاج الصداع بالماء:

بالحديث عن الصداع العرضي وليس المرضي تؤكد دراسة أن شرب الماء يساعد على التخفيف من الصداع، وذلك لأنه قد يكون ناتجاً عن نقص السوائل في الجسم، ووجد استطلاع حديث أجرته "OnePoll" نيابة عن "Essentia Water" أن الأشخاص يميلون إلى الوصول إلى الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج الأعراض المرتبطة عادة بالجفاف، بدلاً من شربهم كوباً من الماء.

وأظهر المسح أن 63% من الأشخاص يميلون إلى تناول مسكنات الألم عندما يشعرون بعدم الراحة، وهذا ما يفعله الكثيرين منهم لعلاج الصداع، بينما قال 43% من الناس إنهم يتناولون دواء لا يحتاج إلى وصفة طبية، فيما تبين أن 16% منهم فقط يتناولون كوبا من الماء كعلاج للصداع.

أهمية الماء:

تقول الدراسة: "لهذا يشير خبراء الصحة إلى أن الصداع والأعراض الشائعة الأخرى للجفاف يمكن علاجها في كثير من الأحيان بشرب الماء"، كما نوهت الدراسة إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن تناول مسكنات الألم للصداع دون فهم مصدر الألم يعني أنك تعالج الأعراض وليس سبب حدوثه.

وقالت الطبيبة دانا كوهين وهي المستشارة في "Essentia Water Health & Wellness Advisor": في كثير من الأحيان عندما نشعر بالإرهاق أو ظهور صداع، نعتقد أننا بحاجة لتناول الطعام أو الوصول إلى الدواء، لكننا نحتاج حقاً إلى شرب الماء.

وتابعت: يتكهن الباحثون بأن هذه الآثار السيئة دوت الخليج بمثابة "نظام إنذار" مدمج في العقل، مما يوجه الجسم إلى حقيقة أنه يحتاج إلى الماء في أسرع وقت ممكن، وتشمل الأعراض الشائعة للجفاف: الصداع والدوار وجفاف الفم أو الجلد والتعب والإمساك وعسر الهضم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.