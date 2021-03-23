روتين شامل للعناية بالمنطقة الحساسة وعلاج مشكلة الاسمرار

روتين شامل للعناية بالمنطقة الحساسة، تحتاج المنطقة الحساسة لروتين خاص للعناية بها، للتخلص من مشاكل الاسمرار والرائحة غير المستحبة، واليوم سنقدم لكي روتين شامل وتفصيلي بخصوص العناية بالمنطقة الحساسة ومعالجة الاسمرار وتجنب ظهور حبوب ما بعد إزالة الشعر وأخيراً كيفية الحصول علي رائحة عطرة لفترات طويلة.

روتين شامل للعناية بالمنطقة الحساسة في ثلاث خطوات هامة

يتلخص طرق العناية بالمنطقة الحساسة في ثلاث خطوات هامة وسنتناول فيما بعد الخطوات الأتية بشكل مفصل ووافي وهما:

الحرص علي جفاف المنطقة دائما.

الحرص علي نظافة المنطقة بشكل دائم ومستمر.

الحرص علي الترطيب الدائم باستخدام المنتجات المناسبة لبشرتك.

يعتبر تلك الثلاث خطوات هما العامل الرئيسي في روتين العناية بالمنطقة الحساسة.

تعد تلك الخطوة في غاية الأهمية لتجنب حدوث عدوي بكتيرية وبالتالي ظهور رائحة كريهة وحدوث اسمرار لتلك المنطقة، لذلك يجب عليكي الآتي:

تجفيف المكان جيداً بعد دخول الحمام بمناديل ورقية جافة أو رطبة خالية من المواد العطرية، وذلك من الأمام للخلف وليس العكس لتجنب انتقال البكتيريا للمهبل.

اختيار ملابس داخلية قطنية وتغييرها مرة يومياً أو مرتين حسب حاجتك وخصوصاً في فصل الصيف.

استخدام الفوط الصحية اليومية Daily pads للحفاظ علي جفاف المنطقة والتخلص من الإفرازات.

للحفاظ علي نظافة المكان يجب عليكي الحفاظ علي استخدام غسول ومقشر مناسب للتنظيف العميق واخيراً ازالة الشعر الزائد دورياً، وذلك عن طريق الخطوات التالية :

استخدام غسول طبي يعادل درجة التوازن PH وعدم الأفراط في استخدامه حتي لا يأثر علي البكتيريا النافعة بالمنطقة وبالتالي يعرضك للعدوي والالتهابات المتكررة، ويمكنك استبدال الغسول باستخدام مياه دافئة وقليل من الملح، وينصح باستخدام الغسول مرة أو مرتين كل شهر خصوصاً بعد الدورة الشهرية.

استخدام مقشر مناسب مرة أسبوعياً وهذه الخطوة ضرورية قبل عملية إزالة الشعر لتجنب حدوث التهاب بالجلد وظهور شعر تحت الجلد وحبوب، اختاري مقشر ذو حبيبات ناعمة ولطيف علي البشرة نظراً لحساسية تلك المنطقة.

إزالة الشعر بالأسلوب الذي يناسبك سواء كان عن طريق الحلاقة أو واكس أو باستخدام جهاز إزالة الشعر أو سويت، في حالة استخدامك لطريقة الحلاقة يجب عليكي مراعاة اختيار شفرة مناسبة وإزالة الشعر في اتجاه نمو الشعر وليس عكسه، واستخدام فوم حلاقة أو شاور جل لتجنب حدوث خدوش وجروح، وترطيب المنطقة جيداً بعدها.

تغير الفوط الصحية أثناء الدورة الشهرية كل ٤ ساعات علي الأقل.

الحفاظ علي ترطيب المنطقة الحساسة

يعد الترطيب خطوة رئيسية للتخلص من مشكلة اسمرار المنطقة وذلك عن طريق الترطيب اليومي بكريمات طبيعية تحتوي علي مادة الزنك، للعمل علي ترطيب و نعومة المنطقة وتقليل الالتهاب بها، تعتبر تلك الخطوة في منتهي الأهمية لأن الترطيب يحمي بشرتك من تهيج الجلد وبالتالي الاسمرار الغير مرغوب به كما ان الحفاظ علي ترطيب المكان باستمرار يخلصك من مشاكل الحبوب.

استخدمي زيت الورد قبل النوم وذلك عن طريق مسح المنطقة بالخارج بقطنة عليها نقطتين زيت.

استعمال مسك الطهارة الأصلي ووضعه علي المنطقة بالخارج وبملابسك الداخلية.

استخدام مضاد للتعرق طبي خاص لتلك المنطقة وقومي برشه علي بعد ١٥ سم من المنطقة بالخارج.

تعطير المنطقة الحساسة للحصول علي رائحة عطرة تدوم طويلاًروتين البشرة اليومي للحصول علي بشرة مشرقة

ننصحك دائماً بعمل روتين للعناية ببشرتك وجسمك خاص بكي للحصول علي بشرة نضرة ومشرقة وشابة دائماً، ولكي نساعدك بذلك نقدم لكي دليلك الشامل للعناية ببشرتك اليومي علي الطريقة الكورية المجربة والتي تعتبر أفضل روتين للبشرة للحصول علي أفضل النتائج، وفي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد نلنا إعجابكم وللتساؤلات يمكنكم التواصل معنا في التعليقات وسيتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن.