طريقة عمل البراونيز كيك سهلة ومكونات أقتصادية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البراونيز، نقدم لكم براونيز بدون شوكولاتة بمكونات متوفرة في منزل وطريقة سهلة ونتيجة مذهلة، قوام كيك هش وبدون بيكنج باودر أو بيكنج صودا، إليك طريقة عمل البراونيز بطريقة سهلة ومكونات أقتصادية للشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البراونيز كوب من السكر.

كوب إلا ملعقة من الزبدة السائلة.

كوب ونص من الدقيق.

كوب ونصف من الكاكاو المحلي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل البراونيز في مقالتنا السابقة قدمنا طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية في البيت بسهولة. طريقة تحضير البراونيز: في وعاء أضيفي الزبدة والسكر واضربيهم بالمضرب، ثم أضيف 3 بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا، حتي تمتزج البيض مع الخليط.

ثم أضيفي الملح مع الدقيق والكاكاو وقلبيهم جيداً معاً مع ضرورة نخل الدقيق، ثم أضيفي الدقيق إلي خليط الزبدة والسكر والبيض وقلبيهم معاً. طريقة تحضير البراونيز: لابد أن يكون قوام البراونيز ثقيل مختلف عن القوام العادي الكيكة الاسفنجية الهشة. في فرن مسخن علي 200 درجة مئوية، وتبطين القالب بورق الزبدة قالب مقاس 10 عرض و 30 طول صبي خليط كيك البراونيز وقومي بتسويته جيداً في القالب .

وقومي بتسويته جيداً في القالب . دخلي البراونيز في الرف الأوسط من 25 ل 30 دقيقة، حتي يستوي خليط البراونيز.

في الرف الأوسط من 25 ل 30 دقيقة، حتي يستوي خليط اتركيها تبرد بعد خروجها من الفرن، ثم قومي بتقطيعها إلي مكعبات، ويمكنك تقديم براونيز كيك برشة من السكر الباودر وتقديمها مع القهوة والنسكافيه مثل الكافيهات، ويمكنك تقديمها بطبقة من الآيس كريم والمكسرات وصوص الشوكولاتة اللذيذ. صوص الشوكولاتة الاقتصادي للبراونيز كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

كوب من الزيت .

كوب من الحليب . صوص الشوكولاتة الاقتصادي للبراونيز في الخلاط قومي بإضافة اللبن والزيت والسكر والكاكاو الخام بكميات متساوية، وقومي بضربهم في الخلاط، حتى يتكون صوص الشوكولاتة اللذيذ ويمكنك إضافة مزيد من الحليب إذا كان القوام ثقيل، ولتحصلي علي صوص خفيف من الشوكولاته يمكنك تزيين البراونيز بها. الوسوم

طريقة عمل البراونيز، نقدم لكم براونيز بدون شوكولاتة بمكونات متوفرة في منزل وطريقة سهلة ونتيجة مذهلة، قوام كيك هش وبدون بيكنج باودر أو بيكنج صودا، إليك طريقة عمل البراونيز بطريقة سهلة ومكونات أقتصادية للشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البراونيز كوب من السكر.

كوب إلا ملعقة من الزبدة السائلة.

كوب ونص من الدقيق.

كوب ونصف من الكاكاو المحلي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل البراونيز في مقالتنا السابقة قدمنا طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية في البيت بسهولة. طريقة تحضير البراونيز: في وعاء أضيفي الزبدة والسكر واضربيهم بالمضرب، ثم أضيف 3 بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا، حتي تمتزج البيض مع الخليط.

ثم أضيفي الملح مع الدقيق والكاكاو وقلبيهم جيداً معاً مع ضرورة نخل الدقيق، ثم أضيفي الدقيق إلي خليط الزبدة والسكر والبيض وقلبيهم معاً. طريقة تحضير البراونيز: لابد أن يكون قوام البراونيز ثقيل مختلف عن القوام العادي الكيكة الاسفنجية الهشة. في فرن مسخن علي 200 درجة مئوية، وتبطين القالب بورق الزبدة قالب مقاس 10 عرض و 30 طول صبي خليط كيك البراونيز وقومي بتسويته جيداً في القالب .

وقومي بتسويته جيداً في القالب . دخلي البراونيز في الرف الأوسط من 25 ل 30 دقيقة، حتي يستوي خليط البراونيز.

في الرف الأوسط من 25 ل 30 دقيقة، حتي يستوي خليط اتركيها تبرد بعد خروجها من الفرن، ثم قومي بتقطيعها إلي مكعبات، ويمكنك تقديم براونيز كيك برشة من السكر الباودر وتقديمها مع القهوة والنسكافيه مثل الكافيهات، ويمكنك تقديمها بطبقة من الآيس كريم والمكسرات وصوص الشوكولاتة اللذيذ. صوص الشوكولاتة الاقتصادي للبراونيز كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

كوب من الزيت .

كوب من الحليب . صوص الشوكولاتة الاقتصادي للبراونيز في الخلاط قومي بإضافة اللبن والزيت والسكر والكاكاو الخام بكميات متساوية، وقومي بضربهم في الخلاط، حتى يتكون صوص الشوكولاتة اللذيذ ويمكنك إضافة مزيد من الحليب إذا كان القوام ثقيل، ولتحصلي علي صوص خفيف من الشوكولاته يمكنك تزيين البراونيز بها.

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