طريقة عمل كيكة النسكافيه، في هذا المقال سنتعرف علي ألذ وأحلي كيك بارد يمكنك إعدادها بسهولة في المنزل وبمكونات بسيطة موجودة في مطبخك، في هذا المقال طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة سهلة بدون فرن في 10 دقائق.

طريقة عمل كيكة النسكافيه بالمقادير

إليك طريقة كيك النسكافيه الباردة لمحبين القهوة سريعة الذوبان، تعد بكل سهولة وتقدم إلي جانب المشروبات، ويمكنك تناولها في وجبة الإفطار، فهي كيكة مشبعة وغنية وبمكونات في المطبخ أقتصادية وسريعة، وفي التالي نقدم مقادير طريقة تحضير كيك النسكافيه الهشة.

3 كوب ماء.

كوب حليب باودر.

ملعقة فانيليا.

ملعقتين نسكافيه.

نص كوب سكر.

نص كوب نشا.

3 ملاعق دقيق متعدد الاستخدام.

علبتين بسكويت سادة.

طريقة التحضير

في وعاء أضيفي الماء والحليب والدقيق والنشا والسكر وملعقتين نسكافيه واخلطيهم بالمضرب اليدوي بدون كتل، تحصلي علي خليط ناعم.

ثم أرفعي الوعاء علي النار، وقومي بالتقليب وأضيفي الفانيليا أثناء التقليب؛ لتحصلي علي قوام سميك وناعم.

وفي القالب رصي البسكويت، ثم أضيفي خليط النسكافيه طبقة إليه، ثم طبقة أخري من البسكويت بنفس الطريقة، ثم طبقة أخري من خليط النسكافيه وبنفس الطريقة، حتى تنتهي من كل كمية البسكويت وطبقة خليط النسكافيه الأخيرة ونتركهم يتماسكوا؛ لتحضير طبقة الكريمة وهي طبقة الوش ل كيك النسكافيه الباردة.

قدمنا سابقاً طريقة عمل كيكة القهوة بمكونات أقتصادية وسريعة التحضير في الخلاط.

150 جرام كريمة خفق.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

نص كوب حليب سائل بارد.

تحضير طبقة الكريمة

قومي بتقليب المكونات معاً واخفقي المكونات علي سرعة عالية؛ حتى تثقل وتحصلي علي قوام الكريمة.

ثم أضيفيها طبقة أخيرة من كيكة النسكافيه الباردة وادخليها الثلاجة حتى تبرد وتتماسك طبقات الكيكة ويمكنك تزيينه بالبسكويت المطحون وصوص الشوكولاتة اللذيذ.