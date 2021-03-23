أسرع وصفة عجيبة لشد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد

شد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد والتخلص من الترهلات والتجاعيد، شيء مهم جدا فبعد مرورسن الثلاثين تقل نسبة الكولاجين في البشرة، ولذلك تبدأ ظهور التجاعيد في البشرة، كما أن تنظيف البشرة والاهتمام بها له عامل كبير في نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، وهنا سوف أعرض لكي بعض الوصفات التي تساعدك على شد وتنعيم وتنظيف وإزالة الشوائب من البشرة شد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد والتخلص من الترهلات والتجاعيد شد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد والتخلص من الترهلات والتجاعيد قد تحلم الكثير من الفتايات ببشرة نضرة لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة الفعالة في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد . وصفة الخميرة لشد البشرة وصفة الخميرة لشد البشرة المكونات الخميرة لشد البشرة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

عصرة من الليمون

ملعقة من العسل النحل طريقة التحضير والاستخدام نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الخميرة، وعصرة ألليمونه، وملعقة العسل النحل. نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر. ندهن الماسك علي الوجه باستخدام فرشاة أو باستخدام اليد. نترك الماسك علي الوجه لمدة 30 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، سوف تلاحظين الفرق في تفتيح وشد البشرة ونضارتها . نرطب الوجه بالمرطب المناسب ونكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع. وصفة بياض البيض لشد وتنظيف البشرة طريقة التحضير والاستخداموصفة بياض البيض لشد وتنظيف البشرة المكونات

تفاحة مهروسة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من زيت الافندر. طريقة التحضير والاستخدام نحضر بوله ونضع فيها بياض البيض.

نسلق التفاحة ثم نقوم بهرسها جيداً.

نضع مقدار ملعقة من زيت الافندر ونقلب الخليط جيداً.

نفرد الماسك علي الوجه ويترك لمدة 12 دقيقة ثم نغسل الوجه، ونكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع. وصفة البروكلي لشد البشرة وصفة البروكلي لشد البشرة مكونات البروكلي لشد البشرة قطعتين من البروكلي.

ربع كوب من الزبادي.

ملقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام نحضر إناء ونضع فيه ماء وقطعتين من البروكلي ونرفعه على النار ونتركه حتى يستوي جيدا. نترك البروكلي حتى يبرد ثم نضعه في الخلاط ونضيف عليه زيت الزيتون، والزبادي ونفرم جيداً. نقوم بفرده على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة. نغسل الوجه بالماء الفاتر، عند الاستمرار على هذه الوصفة سوف تلاحظين الفرق في تبيض وتفتيح الأماكن الحساسة والبشرة لذلك ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة للحصول على النتيجة المطلوبة لنضارة البشرة وتفتيح الجسم . نمرر مكعب من الثلج حتى نقفل المسام. نرطب الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، فهي تساعد علي زيادة نسبة الكولاجين في البشرة . طريقة التحضير والاستخدام الوسوم

شد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد والتخلص من الترهلات والتجاعيد، شيء مهم جدا فبعد مرورسن الثلاثين تقل نسبة الكولاجين في البشرة، ولذلك تبدأ ظهور التجاعيد في البشرة، كما أن تنظيف البشرة والاهتمام بها له عامل كبير في نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، وهنا سوف أعرض لكي بعض الوصفات التي تساعدك على شد وتنعيم وتنظيف وإزالة الشوائب من البشرة شد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد والتخلص من الترهلات والتجاعيد شد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد والتخلص من الترهلات والتجاعيد قد تحلم الكثير من الفتايات ببشرة نضرة لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة الفعالة في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد . وصفة الخميرة لشد البشرة وصفة الخميرة لشد البشرة المكونات الخميرة لشد البشرة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

عصرة من الليمون

ملعقة من العسل النحل طريقة التحضير والاستخدام نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الخميرة، وعصرة ألليمونه، وملعقة العسل النحل. نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر. ندهن الماسك علي الوجه باستخدام فرشاة أو باستخدام اليد. نترك الماسك علي الوجه لمدة 30 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، سوف تلاحظين الفرق في تفتيح وشد البشرة ونضارتها . نرطب الوجه بالمرطب المناسب ونكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع. وصفة بياض البيض لشد وتنظيف البشرة طريقة التحضير والاستخداموصفة بياض البيض لشد وتنظيف البشرة المكونات

تفاحة مهروسة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من زيت الافندر. طريقة التحضير والاستخدام نحضر بوله ونضع فيها بياض البيض.

نسلق التفاحة ثم نقوم بهرسها جيداً.

نضع مقدار ملعقة من زيت الافندر ونقلب الخليط جيداً.

نفرد الماسك علي الوجه ويترك لمدة 12 دقيقة ثم نغسل الوجه، ونكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع. وصفة البروكلي لشد البشرة وصفة البروكلي لشد البشرة مكونات البروكلي لشد البشرة قطعتين من البروكلي.

ربع كوب من الزبادي.

ملقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام نحضر إناء ونضع فيه ماء وقطعتين من البروكلي ونرفعه على النار ونتركه حتى يستوي جيدا. نترك البروكلي حتى يبرد ثم نضعه في الخلاط ونضيف عليه زيت الزيتون، والزبادي ونفرم جيداً. نقوم بفرده على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة. نغسل الوجه بالماء الفاتر، عند الاستمرار على هذه الوصفة سوف تلاحظين الفرق في تبيض وتفتيح الأماكن الحساسة والبشرة لذلك ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة للحصول على النتيجة المطلوبة لنضارة البشرة وتفتيح الجسم . نمرر مكعب من الثلج حتى نقفل المسام. نرطب الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، فهي تساعد علي زيادة نسبة الكولاجين في البشرة . طريقة التحضير والاستخدام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وصفة عجيبة لشد البشرة وتنعيمها وتنظيفها وإزالة لشوائب والتجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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