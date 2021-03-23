طريقة عمل كريم الأساس وأحمر الشفاه الطبيعي بالمنزل

كريم الأساس ، من أهم مستحضرات التجميل التي تستخدمها السيدات، لأنه يعمل على توحيد لون البشرة، ويخفي جميع العيوب التي تظهر بالوجه مثل البثور والبقع السوداء، والحبوب الصغيرة التي تظهر بالبشرة، ويخفي الهالات السوداء التي تظهر أسفل العين، واستخدام مستحضرات العناية بالبشرة الخارجية يسبب أضرار ومشاكل للبشرة على المدى البعيد، لاحتوائها على المواد الكيميائية الضارة، لذلك يجب أن يتم تحضيره بالمنزل من مواد طبيعية تمنح الوجه لون طبيعي غير ضار وصحي، وتوفير الأموال التي يتم صرفها في شرائه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي بالمنزل بأقل تكلفة.

مكونات عمل كريم الأساس

يحتوي على العديد من المكونات التي تتوفر في كل بيت وهى كالآتي:-

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن الزبادي. عدد 2 قطرة من مادة الجلسرين. معلقة واحدة كبيرة من النشا. ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة. عدد 1 ملعقة كبيرة من بودرة التلك. عدد 2 قطرة من خل التفاح. عدد 7 قطرات من ماء الورد. برطمان صغير فارغ.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات السليمة في طريقة تحضير كريم الأساس الطبيعي في المنزل وهى كالآتي:-

نقوم بوضع قطرتين الجلسرين، واللبن، ثم نقوم بإضافة الخميرة، والنشا، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

نضع بودرة التلك، وماء اللورد نقوم بمزج جميع المكونات مع بعض البعض بشكل جيد، ثم نقوم بوضع قطرتين من خل التفاح.

نضع الخليط في البرطمان الفارغ، ثم نبدأ في الاستخدام.

طريقة استعمال كريم الأساس الطبيعي

يجب أن نتبع الخطوات التالية في طريقة الاستعمال وهى كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والصابون، ثم نقوم بغسل الأيدي جيداً. نقوم بوضع كريم مرطب مناسب ونتركه فترة على البشرة حتى تتشرب الكريم بشكل كامل، قبل أن نستخدم كريم الاساس الطبيعي. نقوم بوضع كريم اساس مناسب للون البشرة من خلال الفرشاة أو الإسفنجة. نقوم بغمس الإسفنجة في الكريم، ثم نقوم بتخفيفه من خلال وضعها على اليد. نضع الكريم على الوجه بشكل خفيف، وننتظر بضعة دقائق. نقوم بوضع البدرة الجافة، وأن نحذر مسح البودرة، حتى لا نزيل كريم الأساس.

مكونات عمل أحمر الشفاه مكونات عمل أحمر الشفاه

يحتوي على العديد من المكونات وهى كما يلي:-

ملعقة واحدة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة صغيرة زيت جوز الهند.

زيت عطري مناسب.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم أو الكاكاو أو القرفة بلون بني.

ثمن ملعقة صغيرة من صبغة الطعام الحمراء.

ربع ملعقة من الطين البنتونيت للحصول على لمعة أحمر الشفاه.

نقوم بوضع زيت جوز الهند، وشمع العسل، وزبدة الشيا، مع قليل من الماء في إناء. نقوم بإضافة المكونات الأخرى، بعد زوبان المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً. نقوم بخلط جميع المكونات جيداً، ثم نقوم بتبريدها، ويتم تخزينها في مكان بارد.

طريقة تحضير أحمر الشفاه