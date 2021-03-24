طريقة عمل الشيش طاووق طري ولذيذ بطريقة سهلة ستشكريني عليها

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الشيش طاووق، وهو يعتبر واحدا من أجمل وأشهى المشويات على الإطلاق، سنعطيكم في هذه المقالة في موقعكم ثقفني طريقة عمل الشيش طاووق الطري بطريقة رائعة، تابعوا معنا للتعرف على مقادير وطريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل الشيش طاووق

تعتقد الكثيرات أن الشيش طاووق يتم عمله باستخدام صدور الدجاج، وهذا غير صحيح تماما، حيث إن أصل عمل الشيش طاووق يكون بأوراك الدجاج، وذلك حتى يكون الشيش طاووق ذو مذاق وإحساس طري مما يجعله شهيا، وهذا غير إن صدور الدجاج سيكون عملها أصعب عن الأوراك، تابعي معي للتعرفي على مقادير وخطوات عمل الشيش طاووق.

مقادير عمل الشيش طاووق

لعمل الشيش طاووق الطري اللذيذ ستحتاجين إلى المقادير التالية:

نصف كيلو 1/2 أوراك دجاج مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة 1/4 من البصل المطحون.

ربع ملعقة 1/4 من الثوم المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة 1/4 فلفل أسود.

ربع ملعقة 1/4 جنزبيل.

ربع ملعقة 1/4 ملح.

1 ملعقة صوص الصويا.

1 ملعقة صوص باربيكيو.

قومي بإحضار طبق عميق وضعي به ملعقة الزبادي وباقي المكونات الموجودة في المقادير بالترتيب.

قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يتجانس.

ضعي قطع أوراك الدجاج في الخليط السابق.

قومي بتقليب قطع الدجاج جيدا مع الخليط.

قومي بتغليف الطبق الذي به الدجاج المتبل بغلاف بلاستيكي (سلوفان).

بعد التقليب قومي بوضع الطبق الذي به الدجاج المتبل في الثلاجة لمدة تتراوح بين 4-6 ساعات.

أحضري أسياخ خشبية الخاصة بالشيش طاووق.

قومي بتسييخ قطع الدجاج المتبلة في الأسياخ مع قطع من الفلفل الحلو ويفضل أن يكون ملونا لإعطاء شكل جمالي.

أحضري طاسة تيفال وضعي بها القليل من الزيت وقومي بتسخينها جيدا ثم قومي بتشويح الشيش طاووق بها، ويجب أن تكون النار متوسطة.

خطوات عمل الشيش طاووق

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل الشيش طاووق الطري اللذيذ، قومي بتقديمه مع الأرز البسمتي الذي سيكون مناسبا جدا، نتمنى أن تكوني قد استفدتي من المقال، لتعرفي طريقة عمل التشيز كيك اضغطي على الرابط طريقة عمل التشيز كيك اللذيذ ب5 مكونات فقط، ولتعرفي طريقة عمل الكبسة السعودية اضغطي على الرابط طريقة عمل الكبسة السعودية بطريقة ولا أروع، بصحة وعافية.