حصريا طريقة عمل قنبلة الفواكة في المنزل

تعد قنبلة الفواكة من أشهى وأطعم أطباق الحلويات الشرقيه والعصائر معا، والذي تشتهر بيه بعض محال العصائر، ومع دخول فصل الصيف ستكون هذه الوجبة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والطاقة التي تساعدك على ترطيب الجسم ومده بالحيوية والنشاط والانتعاش، ويعد هذا الطبق من أسهل الأطباق تجهيزا في المنزل لوجود أغلب العناصر التي يحتاجها الطبق في المنزل، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة عمل قنبلة الفواكة فتابعونا.

لعمل كمية كافية من طبق قنبلة الفواكة لأفراد أسرتك التي سوف يحبونها علينا إحضار هذه المقادير ويمكن الزيادة والنقص في الكمية حسب الرغبة.

أولا إحضار أطباق مجوفة متوسطة الحجم.

إعداد لتر من عصير الفراولة الطازج.

إعداد لتر من عصير المانجو الطازج.

إعداد لتر من عصير الجوافة الطازج.

إحضار جالون ايس كريم متوسط الحجم.

والأطعمة. حسب الرغبة ويفضل طعم الفانيليا.

تحضير نصف كيلو كنافة جاهزة أو عمل الكنافة في المنزل.

تحضير نصف كيلو من البسبوسة الجاهزة أو عملها في المنزل.

كمية مناسبة من القشطة الطازجة.

نصف كيلو من الموز.

ربع كيلو من حب الرمان.

نصف كيلو من المانجو قطع.

نصف كيلو من الفراولة القطع.

نصف كيلو تفاح اي نوع.

ربع كيلو من المكسرات.

أم علي حسب الرغبة.

يتم تجهيز الأطباق ووضع كمية مناسبة من أم علي اسفل الطبق.

نضع بعد ذلك عصير الفراولة الطازج ثم عصير المانجو.

يتم تقطيع الموز إلى شرائح ووضع كمية مناسبة داخل الطبق ثم نضع بعض حبات الرمان ثم قطع المانجو ثم قطع التفاح شرائح ثم قطع الفراولة.

نضع بعد ذلك كمية مناسبة من القشطة الطازجة ثم نضع قطع صغيرة من الكنافة والبسبوسة.

نضع بعد ذلك بوله من الآيس كريم فوق الطبق نقوم بتزيين الطبق بالمكسرات.

ونكرر باقي الخطوات في باقي الاطباق تباعا أو تجهيز جميع الاطباق في وقت واحد.

وأخيرا يتم وضع الاطباق في الثلاجة لمدة ربع ساعة في الثلاجة وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

يمكن إضافة أنواع أخرى من الفواكة مثل الكانتلوب أو البطيخ أو المشمش.