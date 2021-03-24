طريقة عمل كيكه البسكويت والشوكولاتة في 10 دقائق بدون بيض وبدون فرن

طريقة عمل كيكه البسكويت والشوكولاتة من الأشياء التي يبحث عنها، ربات البيوت، حيث إنها من الكيك السهل الغير مكلف واقتصادي، وطريقتها سهلة للغاية، ويمكن عملها في البيت بدون استخدام الفرن، وسوف نوضح لكم مكون هذا الكيك الرائع وكيف يتم عمله في المنزل بكل سهولة. مكونات كيكه البسكويت والشوكولاته بسكويت السادة

كوب وربع لبن

ثلاث ملاعق سكر

نصف كوب كاكاو خام مر غير محلى

ملعقه كبيره قهوة سريعه الذوبان

كيس كريم شانتي حوالي 75 جرام

زبده نصف كوب حوالي 120 جرام

80 جرام من الشيكولاته

2 باكو بسكويت 400جم طريقة تحضير كيكه البسكويت والشوكولاته نقوم بإحضار قالب بايركس مستطيل ثم نقوم بتغليفه من الداخل بنايلون غذائي نضع طبقه من البسكويت السادة في قاع القالب وبسكويت على الأجناب بعد ذلك نحضر نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه اللبن والسكر والكاكاو الخام و قهوة سريعه الذوبان ونضيف كيس كريم شانتي وزبده نخلطها مع بعض ونضعها على النار حتى تغلي مع التحريك المستمر والتقليب بعد ذلك نضيف 80 الشيكولاته ونستمر في التقليب حتى يصبح اكثر سمكا بعد ذلك نحضر 2 باكو بسكويت شيكولاته وساده ونقوم بتكسيرهم جزء جوز هند نصف كيلو ونقوم بتقليبه مع البسكويت المكسر ثم نضيف إليه خليط الكاكاو بالشيكولاته والكريم شانتيه ويكون دافئ فقط نقوم بخلطه جيدا حتى يغطي كل أجزاء البسكويت المكسور بعد ذلك نضيف هذا الخليط في القالب المستطيل الذي كنا قد حضرا واضغط عليها ونغطيها بطبقه من البسكويت السادة بعد ذلك نغطيها بكيس نيلون ثم نضعها في الثلاجة لمده ثلاث ساعات نقوم بتحضير الجناش وهو يتكون من شيكولاته 250جرام يتم أذابتها على البوتاجاز أو في الميكرويف ثم بعد ذلك نضيف إليها 200مل من كريمه الحلويات ويكون بخلطها جيدا حتى يختلط الكريم مع الشوكولاته ثم نقوم بقلب طبق الكيكه المستطيل على صينيه واغطيه بالجناش . مكونات كيكه البسكويت والشوكولاتهطريقة تحضير كيكه البسكويت والشوكولاته الوسوم

طريقة عمل كيكه البسكويت والشوكولاتة من الأشياء التي يبحث عنها، ربات البيوت، حيث إنها من الكيك السهل الغير مكلف واقتصادي، وطريقتها سهلة للغاية، ويمكن عملها في البيت بدون استخدام الفرن، وسوف نوضح لكم مكون هذا الكيك الرائع وكيف يتم عمله في المنزل بكل سهولة. مكونات كيكه البسكويت والشوكولاته بسكويت السادة

كوب وربع لبن

ثلاث ملاعق سكر

نصف كوب كاكاو خام مر غير محلى

ملعقه كبيره قهوة سريعه الذوبان

كيس كريم شانتي حوالي 75 جرام

زبده نصف كوب حوالي 120 جرام

80 جرام من الشيكولاته

2 باكو بسكويت 400جم طريقة تحضير كيكه البسكويت والشوكولاته نقوم بإحضار قالب بايركس مستطيل ثم نقوم بتغليفه من الداخل بنايلون غذائي نضع طبقه من البسكويت السادة في قاع القالب وبسكويت على الأجناب بعد ذلك نحضر نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه اللبن والسكر والكاكاو الخام و قهوة سريعه الذوبان ونضيف كيس كريم شانتي وزبده نخلطها مع بعض ونضعها على النار حتى تغلي مع التحريك المستمر والتقليب بعد ذلك نضيف 80 الشيكولاته ونستمر في التقليب حتى يصبح اكثر سمكا بعد ذلك نحضر 2 باكو بسكويت شيكولاته وساده ونقوم بتكسيرهم جزء جوز هند نصف كيلو ونقوم بتقليبه مع البسكويت المكسر ثم نضيف إليه خليط الكاكاو بالشيكولاته والكريم شانتيه ويكون دافئ فقط نقوم بخلطه جيدا حتى يغطي كل أجزاء البسكويت المكسور بعد ذلك نضيف هذا الخليط في القالب المستطيل الذي كنا قد حضرا واضغط عليها ونغطيها بطبقه من البسكويت السادة بعد ذلك نغطيها بكيس نيلون ثم نضعها في الثلاجة لمده ثلاث ساعات نقوم بتحضير الجناش وهو يتكون من شيكولاته 250جرام يتم أذابتها على البوتاجاز أو في الميكرويف ثم بعد ذلك نضيف إليها 200مل من كريمه الحلويات ويكون بخلطها جيدا حتى يختلط الكريم مع الشوكولاته ثم نقوم بقلب طبق الكيكه المستطيل على صينيه واغطيه بالجناش . مكونات كيكه البسكويت والشوكولاتهطريقة تحضير كيكه البسكويت والشوكولاته

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