طرق طبيعية لتبييض الأسنان استمتعي بأسنان ناصعة البياض من المنزل، يبحث كلا منا عن طرق للتخلص من اصفرار الأسنان، ونحن نعلم أن صفار الأسنان لا يسبب أي ألم، ولكن يسبب صفار الأسنان الإحراج والإزعاج، كما يجعل المظهر الخارجي ليس مظبوط بأكمله، ولهذا تبحث العديد من الناس على طرق التبييض فهناك من يلجأ إلى العمليات الفيزيائية، والتي يحدث فيها إزالة التصبغات التي فوق أسطح الأسنان، وهناك من يلجأ إلى العمليات الكيميائيّة،وغيرها العديد من الطرق لتبييض الأسنان، ولكن نحن اليوم سنقدم إليكم طرق وحلول لصفتر الأسنان بمواد طبيعية لا تسبب أي ضرر، وتتميز بقلة تكاليفها، كما يمكنك معرفة استخدامات جديدة لمعجون الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان أولا الفحم

يعمل الفحم على تبييض الأسنان ل؛وذلك بسبب كونه مادة تتميز بمسامية عالية الامتصاص تساعد في الارتباط بمادة التانينات التي تؤدي لتصبغ الأسنان، وتقوم بإزالتها، كما يقوم الفحم بالتخلص من البكتريا داخل الفم، ويساعد في الحد من إلتهاب اللثة.

طريقة الاستخدام كما يلي :

قوم بغمس الفرشاة المبللة داخل الفحم المجفف، أو داخل عجينة تتكون من الفحم والماء.

ثم قوم بفرك الأسنان بالفرشاة وعجينة الفحم لدقائق.

وبعد ذلك القيام بغرغرة الفم بالماء، وتنظيف الفم جيدا من بقايا الفحم .

وللحصول على نتيجة مرضية يجب تكرار العملية يوميا لمدة أسبوع.

صودا الخبز لتبييض الأسنان

صودا الخبز تحتوي على عناصر تبييض طبيعية، ولهذا فهي تعتبر مادة شائعة في تحضير معاجين الأسنان، كما إنها تعتبر عنصر كاشط يعمل على تنظيف البقع على سطح الأسنان،

طريقة استخدام صودا الخبز:

القيام بخلط ملعقة من صودا الخبز وملعقتين من الماء.

ثم القيام بغمس فرشاة الأسنان داخل عجينة صودا الخبز

وبعد ذلك القيام بفرك الأسنان بالفرشاة لدقائق.

وللحصول على نتيجة مرضية القيام بتكرار العملية لعدة مرات في الأسبوع.

قشر الموز لأسنان ناصعة البياض

يمتلك قشر الموز العديد من الفوائد في تبييض الأسنان؛ هذا لاحتوائه على الكثير من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تقوم الأسنان بامتصاصها عن طريق الأسنان.

طريقة استخدام قشر الموز :