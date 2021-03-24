أفضل كريم كولاجين لشد البشرة واليدين ويخلصك من خطوط الوجه والتجاعيد، من المعروف أن الكولاجين هو العنصر المسئول عن الحفاظ علي مرونة الجلد وشباب البشرة، ولكن مع التقدم في العمر يبدأ الكولاجين في التباطؤ كما يقل تدريجياً، وبالتالي تظهر علي الوجه بعض الخطوط الرفيعة والتجاعيد مما يشكل مظهر غير مرغوب فيه من أغلب النساء، ولهذا تقوم بالبحث عن أفضل الوسائل الممكنة لتعويض هذا النقص مثل شراء كريمات الكولاجين أ و تناول المكملات التي تحتوي علي الكولاجين، وبالرغم من فعالية هذه المنتجات إلا أنها تكون باهظة الثمن ومكلفة للغاية ولذلك يمكنك استبدالها بمكونات طبيعية نتيجتها مذهلة وفي نفس الوقت مضمونة.

كريم كولاجين طبيعي لشد الوجه وبشرة اليدين لاستعادة مرونة وشباب البشرة

شد البشرة والتخلص من الخطوط والتجاعيد من أكثر الأمور التي أصبحت تشغل العديد من الفتيات والسيدات، حيث أنه عند ظهور أي من هذه المشاكل فإنها تذهب إلي مراكز التجميل لعمل بوتوكس أو فيلر للقضاء عليها نهائياً، ولكن هذه الطرق تشكل خطورة كبيرة علي صحة الجلد ولهذا ينصح خبراء التجميل بالابتعاد عن كل ما يحتوي علي مواد كيماوية واستخدام مواد طبيعية آمنة علي البشرة، كما أنها تعد أفضل كريم كولاجين لشد وتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد.

كريم كولاجين من لبان الذكر لشد الوجه واليدين لبشرة شابة بدون كيماويات

لبان الذكر من المكونات القوية والمعروفة بالفوائد العديدة حيث يعمل علي شد الجلد المترهل، ومليء التجاعيد التي تظهر في الوجه كما يساعد علي الاحتفاظ بمرونة البشرة وحمايتها من عوامل الشيخوخة المبكرة، ويعد مكون فعال في تفتيح البشرة واليدين بشكل طبيعي ويمنحك وجه أكثر نضارة وحيوية، ويعد من أفضل طرق طبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين في الوجه.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء المغلي.

3 ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد.

كبسولة من فيتامين E.

في البداية قومي بنقع لبان الذكر في الماء المغلي وتغطيته لمدة 24 ساعة حتي يصبح لونه مائل للون الحليب، ثم يصفي الماء ونضيف إليه الكريم وكبسولة الفيتامين.

نمزج أقوي كريم كولاجين طبيعي جيداً ثم نضعه في علبة محكمة الغلق، ثم يغسل الوجه جيداً ويدهن بالكريم ويفضل قبل النوم ويترك من الليل حتي الصباح ليتغلغل داخل طبقات الجلد.

طبيعي جيداً ثم نضعه في علبة محكمة الغلق، ثم يغسل الوجه جيداً ويدهن بالكريم ويفضل قبل النوم ويترك من الليل حتي الصباح ليتغلغل داخل طبقات الجلد. يستخدم كريم الكولاجين يومياً للحصول علي وجه أصغر سناً ويدين ناعمتين وخالية من أي عيوب.

مكونات كريم كولاجين طبيعي للبشرة واليدينطريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي وكيفية الاستخدام