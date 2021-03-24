طريقة عمل خبز الصاج بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وطعم مميز

يعد خبز الصاج من أنواع العيش التي يتم تحضيرها بكل سهولة لا يحتاج إلى تسويته داخل الفرن، فهو نوع يتم تسويته بواسطة صاج وهو سبب تسميته بذلك، ولكن يمكن عمله في المنزل باستخدام إناء معدني على شكل دائري ويفضل أن يكون غير قابل للالتصاق، ويعد هو من الأنواع التي يحضر منها أنواع كثيرة من الأكلات، منها الشاورما بالدجاج ولفائف المسخن وغيرها من الأكلات اللذيذة، كما أنه يمكن حشوة بحشوات ويقدم كنوع من الفطائر فهو رقيق جداً ويمتاز بمذاق شهي ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز الصاج في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل خبز الصاج

نحتاج لعمل عيش الصاج إلى المكونات الآتية:ـ

2 كوب من الدقيق.

ماء دافئ للعجن.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة بسيطة من السكر.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز الصاج في المنزل بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ

يتم خلط الدقيق مع الملح والخميرة ورشة السكر في طبق عميق ونقلبهم جيداً، حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض. يتم إضافة الماء تدريجياً حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية، يتم دهن العجينة بالزيت وتترك لكي تختمر لمدة ساعة، أو حتي يتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها. بعدها يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة في الحجم تتناسب مع حجم الإناء الذي نقوم بتسويته عليه. يتم فرد الكرات إلى عجينة رقيقة جداً باستخدام النشابة، ثم يتم تسخين الطاسة الغير قابلة للالتصاق. نضع العجينة على الطاسة الساخنة، وتقلب على الوجهين حتي تنضج تماماً. يقدم الخبز بالهنا والشفا، يستخدم لعمل كثير من الأكلات.

مكونات عمل الشاورما بخبز الصاج

مكونات عمل الشاورما بخبز الصاج مكونات سهلة جداً وهي كالآتي:ـ

3 قطع من الدجاج المخلي مقطع إلي شرائح.

ملعقة من الخل.

قرن من الفلفل الأخضر.

بصلة مقطعة إلى أجزاء صغيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقتين من المايونيز.

طريقة التحضير

يتم وضع شرائح الدجاج داخل وعاء وتتبل بالملح والفلفل الأسود والخل وتترك لمدة ساعة، ثم توضع مقلاة على النار ويضاف زيت الزيتون ويضاف البصل المقطع ونقلب، ثم يضاف الثوم والفلفل الأخضر والكزبرة الجافة ورشة من الفلفل الأسود، يمكن إضافة القليل من الفلفل الحار حسب الرغبة ونقلب المكونات جيداً، بعدها تضاف شرائح الدجاج مع خليط البصل وتترك على نار هادئة حتي تمام النضج مع مراعاة التقليب من حين لآخر، يفرد الخبز وتضاف كمية من خليط الدجاج في المنتصف مع القليل من المايونيز، ثم يلف عل شكل رول ويغلق من أحد جوانبه ويقدم مع جميع أنواع السلطات بالهنا والشفا.