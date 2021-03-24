سلطه كول سلو مثل المطاعم بطريقة شهية على طريقة كنتاكي، تعتبر سلطة كول سلو أكثر أنواع السلطة التي يتم تقديمها بشكل دائم في المطاعم حيث يتم تناولها مع بعض الأطعمة المقلية مثل البنجر والدجاج المقلي بجانب أنه يتناسب مع الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة بفضل احتوائه على الكثير من المكونات التي تعطي الإحساس بالشبع، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل والمكونات المطلوبة.

سلطه كول سلو كنتاكي

المكونات، 2 كوب من الملفوف الأخضر أو الأحمر ويتم تقطيعه إلى قطع ناعمة و 2 حبة من الجزر يتم تقشيره ويتم بشره حتى يصبح ناعما ست ملاعق من المايونيز وست ملاعق من السكر الأبيض الخشن وذلك على حسب الرغبة وكوب من لبن الزبادي وملعقتين من الملح صغير أو ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من خل التفاح أو التفاح الأبيض ويمكن استخدام عصير الليمون.

طريقة تجهيز سلطة الكول سلو

أولا يتم بشر الملفوف الأحمر أو الأخضر إلى قطع صغيرة حتى يصبح ناعم وأضافت الجزر المبشور عليها ويتم تقليب المكونات مع بعضها ثم نضيف السكر مع الاستمرار في عملية التقليب وسوف يخرج قليل من الماء عند إضافة السكر.

بعد ذلك يتم وضع الخضار في مصفاة لمدة ساعة على الأقل يتم لكي يتم تصفيته من الماء ثم نقوم بوضع في وعاء آخر ونقوم بخلط المايونيز والملح والفلفل واللبن والخل أو الليمون في وعاء آخر وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم إضافتها على الخضار، ويتم تقليبه جيدا ثم يتم تغطيته بورق النايلون ويترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة بعد ذلك يتم وضع في أطباق التقديم وتناوله بجانب البرجر أو الفراخ المقلية وذلك على حسب الرغبة.