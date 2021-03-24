كنز رباني لتطويل الشعر ومنع تساقط الشعر وتنعيمه بأشياء من الطبيعة

كنز رباني لتطويل الشعر والعمل على علاج تساقط الشعر، فمشكلة تساقط الشعر من المشاكل المنتشرة بصورة كبيرة بين الرجال والنساء، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة تساقط الشعر، فمن ضمن أسباب تساقط الشعر الافراط في استخدام المواد الكيمائية التي من الممكن أن تسبب الضرر للشعر، وكذلك قد تكون أسباب التساقط نفسية مثل التعرض للضغوطات النفسية والتوتر وغيرها، وتوجد العديد من طرق الوصفات التي يمكنك استخدامها لتطويل الشعر ومنع تساقطه، وسوف نقوم معا بالتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية لفعل ذلك.

كنز رباني لتطويل الشعر

كنز رباني لتطويل الشعر يمكنك تحضيره من الثوم مع بعض المكونات الأخري البسيطة وتتمثل هذه المكونات في:-

ملعقة من الثوم المفروم.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللافندر.

كل ما عليك فعله أن تقوم بخلط جميع المكونات السابقة.

ومن ثم وضع الخليط على النار وتركه حتي يغلي، مع مراعاة أن تكون النار هادئة.

وبعد أن يغلي الخليط لمدة خمس دقائق نقوم بتصفيته.

ونقوم باستخدامه على فروة الرأس بعد أن يبرد.

ويتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريبا، وبعدها نغسل الشعر بالماء البارد.

ونقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

أيضا المايونيز من المواد الطبيعية المميزة التي يمكنك استخدامها في تطويل الشعر ومنع تساقطه، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-

كل ما عليك فعله أن تقوم بإحضار نصف كوب من المايونيز ووضعه على الشعر.

مع مراعاة أن يتم غسل الشعر بصورة جيدة قبل تطبيق المايونيز.

ومن ثم نقوم بترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة,

وبعدها يتم غسله باستخدام الماء البارد والشامبو الطبي، مع مراعاة تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

فكما تري أنه يمكنك تطويل الشعر ومنع تساقطه من خلال أكثر من كنز رباني لتطويل الشعر.