استعيدي شبابك واصبغي شعرك بملعقة حنة في 30 دقيقة باللون اللى تحبيه بدون اكسجين

طرق صبغ الشعر كثيرة ومتعددة ولكن أمنة على الشعر وفروة الرأس هي الحناء الطبيعية، ويمكن منها الحصول على ألوان مختلفة مع بعض الأضافات، لتعطي لون مميز يضفي جمالا طبيعيا وخلابا، والحنه نوع من التغير في حياة المرأة، وبخاصة المتزوجة الحريصة على التجديد والظهور بإطلالة جذابة من وقت لآخر، والحناء الطبيعية لها فوائد كبيرة للشعر منها أنها تزيد من كثافتة ولمعانه، وتحفز نموه بشكل أسرع وتقلل الحكه وتقضي على القشرة، كما تطهر فروة الرأس من الفطريات والبكتريا لاحتوائها على مضادات لها، لهذا أوصى بها العديد من الأطباء، ولكن يجب مراعاة عدم وجود تحسس منها وهو لا يحدث إلا نادراً.

خلطة اللون البني

للحصول على إطلالة باللون البني نستخدم الوصفة التالية:

المكونات

نصف كوب من الحناء الطبيعية.

ربع كوب من خل التفاح.

ثلاث ملاعق كبيرة من قشر الباذنجان المبشور ناعم.

الطريقة

في وعاء مناسب نضع المكونات معا.

بعد الخلط الجيد نضيف كمية مناسبة من الماء الدافئ.

بعد الحصول على عجينة لينة وليست سائلة نفردها على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

نغطي الرأس باستخدام بونيه للشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

من الألوان الجميلة والتي يمكن الحصول عليها، من خلال خلط عشر ملاعق من الحناء على ثلاث من خل التفاح، وخمس ملاعق من الكاكاو المطحونه.

يمزج المكونات سويا مع الماء للحصول على العجينة جاهزة للاستخدام.

وللحصول على ألوان أخرى كاللون الكستنائي، نستخدم بدلا من الكاكاو عشر ملاعق كبيرة من خلاصة البابونج ولكن بعد غليها.

واللون الأحمر نستخدم عشر ملاعق من الكرديه المغلي مع ربع كوب من عصير الرمان الأحمر بديل عن الكاكاو .

وللون الأشقر نستخدم ربع كوب من الكركم.

خلطة لون الشوكولاته الداكنة

خلطة البني المائل إلى الأحمر

للحصول على اللون نستخدم مزيج من الحناء بمقدار نصف كوب وربع من خل التفاح

و مع إضافة ربع كوب من القهوة المطحونة مع كمية مناسبة من الماء المغلي.

يترك المزيج لمدة ثلاث ساعات وبعدها نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

تفرد على جميع خصلات الشعر لمدة أكثر من ساعتين للحصول على درجة اللون المطلوبة.

يعد الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا يشغل بال كافتهم كيفية الإهتمام به، وما الطرق التي تجعله يبدوا في أجمل شكل، ومن تلك الطرق هي تغيير لونه إلى لون مفضل لدى المرأة، ولهذا يلجأ الكثير إلى صبغه، وهناك العديد من شتي الطرق لصبغ والتي من أفضلها الصبغ بالحناء نظرًا لانها طبيعية وليس لها أثار جانبية.