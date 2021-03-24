طريقة تنظيف البشرة بالبخار وماسك لتفتيح ونضارة الوجه بمكونين فقط

طريقة تنظيف البشرة بالبخار ، إن اكثر ما يشغل عقول النساء هو كيفية العناية ببشرتهم والحفاظ علي نضارتها طوال الوقت، وافضل ما يعطي نتيجة لبشرتك وإعطائها الحيوية هي تنظيف البشرة باستخدام البخار؛ لأنه ينظف مسام البشرة ويتخلص من الأتربة المتراكمة بالجلد، ويعطيك شعور بالنظافة وان بشرتك خالية من أي شئ مزعج، مما يجعلك تثقين بنفسك أكثر.

طريقة تنظيف البشرة بالبخار

اكثر ما يؤثر علي بشرتك بشكل سلبي هو عدم الاعتناء بها بشكل صحيح وأيضاً عدم اختيار الغسول المناسب لنوع البشرة، وهنا سنذكر اكثر الطرق فاعلية وتأثير في بشرتك، وافضل الطرق للعناية بالبشرة بشكل صحيح والتخلص من الرؤوس السوداء والبكتيريا، وأيضاً يخلصك من الحبوب والبقع التي تظهر بالوجه.

اربطي شعرك حتي لا يزعجك، بعدها اغسلي وجهك بالغسول المناسب لنوع بشرتك قبل البدء في حمام البخار.

ولحمام البخار تحتاجين 4 أكواب ماء ساخن وضعيهم في وعاء فارغ وضيفي إليه القليل من النعناع وعصير الليمون.

اتركي وجهك فوق البخار وغطي رأسك والوعاء بالمنشفة، وانتظري لمدة 10-15 دقيقة، كل ما تركتي وجهك بالبخار، فهذا سيساعد علي فتح المسام اكثر.

بعد عمل حمام البخار، استخدمي عيدان القطن للتخلص من أي حبوب موجودة بالوجه، عن طريقة الضغط عليها من الجانبين بالعيدان، بعدها دلكي وجهك بالثلج، ليغلق المسام حتي لا تسبب البكتيريا.

حمام البخارماسك لترطيب البشرة

هذا الماسك سيساعدك في ترطيب البشرة بعد حمام البخار، فهذا الماسك مهم جداً وستحتاجين: