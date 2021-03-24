طريقة عمل الدونات منال العالم دونات سائله بنكهة السينابون هشة جدا

طريقة عمل الدونات منال العالم ، من أشهر وأسرع طرق عمل الدونات، والدونات عبارة عن قطع أشبه بالبسكويت أو المقرمشات أو الكيك، يمكن عملها بأكثر من طريقة، ويستخدم في طريقة عمل الدونات السائلة، ويمكن أن تتنوع استخدامات آلة الدونات، فبعض السيدات يمكن أن يستخدمن آلة عمل الدونات، في عمل البقلاوة وبعض أنواع الحلوى، ولكن إذا ما أردت طريقة عمل الدونات الاصلية، فمن الأفضل أن تقوم بعمل دونات الآلة بخليط الكيك، فقط اتبعي التعليمات والخطوات، في الوصفة الحالية، وتعلمي طريقة عمل الدونات بالاله منال العالم، كما تعلمت من قبل طريقة عمل كرواسون بالجبنة منال العالم، سواء الدونات كبيرة الحجم، أو طريقة عمل ميني دونات بالجهاز، بوجه عام في النهاية الحجم ليس مهمًا، ولكن من الفضل أن تتبعي وضع المقادير بطريقة سليمة، للحصول على دونات أصلية بمذاق لا يقاوم.طريقة عمل الدونات السائلة
- كوب وثلث من الطحين (الدقيق).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 2 حبة بيض.
- 4 ملاعق من الزيت.
- ½ كوب من السكر.
- ثلث كوب من الحليب السائل (اللبن في بعض الدول).
- رشة من الملح.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به كل مكونات عمل الدونات، ما عدا الطحين والبيكنج وبدر، وامزجي المكونات كلها معًا حتى تمام التجانس.
- ثم أضيفي الطحين والبيكنج بودر، ثم امزجي المكونات ثانية.
- احصلي على ربع مقدار عجين الدونات، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من النوتيلا، ثم أضيفي معها، الكاكاو والقرفة، ثم حركي المكونات معًا.
- أضيفي إلى الكمية السابقة، لبن سائل واخلطيهم جيدًا.
- أحضري قمعين إذا لم يكن لديك آلة عمل الدونات، وضعي في أحد القمعين عجين الدونات الأبيض، وفي الآخر ضعي عجين الدونات بالنوتيلا.
- في آلة الدونات، ضعي كمية من عجين الدونات الفاتح، ثم ضعي خليط الدونات الداكن فوقها، ثم ضعي طبقة أخرى من عجين الدونات الفاتح، ثم أغلقي الآلة جيدًا على الدونات.
- اتركي الدونات حتى تتحمر بخلطة السينابون، وهي عبارة عن خليط الدونات الداكن؛ الكاكاو والقرفة والسكر، وضعي النوتيلا فوق البعض الآخر، واستمتعي مع أطفالك بأطيب دونات بخلطة السينابون للشيف منال العالم.
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طريقة عمل الدونات منال العالم ، من أشهر وأسرع طرق عمل الدونات، والدونات عبارة عن قطع أشبه بالبسكويت أو المقرمشات أو الكيك، يمكن عملها بأكثر من طريقة، ويستخدم في طريقة عمل الدونات السائلة، ويمكن أن تتنوع استخدامات آلة الدونات، فبعض السيدات يمكن أن يستخدمن آلة عمل الدونات، في عمل البقلاوة وبعض أنواع الحلوى، ولكن إذا ما أردت طريقة عمل الدونات الاصلية، فمن الأفضل أن تقوم بعمل دونات الآلة بخليط الكيك، فقط اتبعي التعليمات والخطوات، في الوصفة الحالية، وتعلمي طريقة عمل الدونات بالاله منال العالم، كما تعلمت من قبل طريقة عمل كرواسون بالجبنة منال العالم، سواء الدونات كبيرة الحجم، أو طريقة عمل ميني دونات بالجهاز، بوجه عام في النهاية الحجم ليس مهمًا، ولكن من الفضل أن تتبعي وضع المقادير بطريقة سليمة، للحصول على دونات أصلية بمذاق لا يقاوم.طريقة عمل الدونات السائلة
- كوب وثلث من الطحين (الدقيق).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 2 حبة بيض.
- 4 ملاعق من الزيت.
- ½ كوب من السكر.
- ثلث كوب من الحليب السائل (اللبن في بعض الدول).
- رشة من الملح.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به كل مكونات عمل الدونات، ما عدا الطحين والبيكنج وبدر، وامزجي المكونات كلها معًا حتى تمام التجانس.
- ثم أضيفي الطحين والبيكنج بودر، ثم امزجي المكونات ثانية.
- احصلي على ربع مقدار عجين الدونات، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من النوتيلا، ثم أضيفي معها، الكاكاو والقرفة، ثم حركي المكونات معًا.
- أضيفي إلى الكمية السابقة، لبن سائل واخلطيهم جيدًا.
- أحضري قمعين إذا لم يكن لديك آلة عمل الدونات، وضعي في أحد القمعين عجين الدونات الأبيض، وفي الآخر ضعي عجين الدونات بالنوتيلا.
- في آلة الدونات، ضعي كمية من عجين الدونات الفاتح، ثم ضعي خليط الدونات الداكن فوقها، ثم ضعي طبقة أخرى من عجين الدونات الفاتح، ثم أغلقي الآلة جيدًا على الدونات.
- اتركي الدونات حتى تتحمر بخلطة السينابون، وهي عبارة عن خليط الدونات الداكن؛ الكاكاو والقرفة والسكر، وضعي النوتيلا فوق البعض الآخر، واستمتعي مع أطفالك بأطيب دونات بخلطة السينابون للشيف منال العالم.
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