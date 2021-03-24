طريقة عمل الدونات منال العالم دونات سائله بنكهة السينابون هشة جدا

طريقة عمل الدونات منال العالم ، من أشهر وأسرع طرق عمل الدونات، والدونات عبارة عن قطع أشبه بالبسكويت أو المقرمشات أو الكيك، يمكن عملها بأكثر من طريقة، ويستخدم في طريقة عمل الدونات السائلة، ويمكن أن تتنوع استخدامات آلة الدونات، فبعض السيدات يمكن أن يستخدمن آلة عمل الدونات، في عمل البقلاوة وبعض أنواع الحلوى، ولكن إذا ما أردت طريقة عمل الدونات الاصلية، فمن الأفضل أن تقوم بعمل دونات الآلة بخليط الكيك، فقط اتبعي التعليمات والخطوات، في الوصفة الحالية، وتعلمي طريقة عمل الدونات بالاله منال العالم، كما تعلمت من قبل طريقة عمل كرواسون بالجبنة منال العالم، سواء الدونات كبيرة الحجم، أو طريقة عمل ميني دونات بالجهاز، بوجه عام في النهاية الحجم ليس مهمًا، ولكن من الفضل أن تتبعي وضع المقادير بطريقة سليمة، للحصول على دونات أصلية بمذاق لا يقاوم.

كوب وثلث من الطحين (الدقيق).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 حبة بيض.

4 ملاعق من الزيت.

½ كوب من السكر.

ثلث كوب من الحليب السائل (اللبن في بعض الدول).

رشة من الملح.