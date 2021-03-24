طريقة عمل الصفيحة البعلبكية أطيب صفيحة لبنانية بمكونات بسيطة

طريقة عمل الصفيحة البعلبكية ، تعرف بهذا الاسم نسبة إلى البلد، التي تهتم بطريقة تصنيعها بشكل معين، وهي أشهر صفيحة بعلبكية في بعلبك، بعلبك منشأها وأساس انتشارها، مثل بعض الوجبات والوصفات التي تشتهر بها، بعض المدن داخل الدول، مثل المصابيب القصيمية أو طريقة عمل المراصيع بالعسل، أو بعض الأكلات الحجازية، فكلها تنتمي إلى المكان الذي نشأت من خلاله، ولمعت واشتهرت سيداته بعملها بأمهر الطرق. وطريقة عمل الصفيحة اللبنانية، تختلف قليلًا عن طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، سواء في مقادير عجينة الصفيحة، الاختلاف في كثير من الأحيان يكون بالزيادة أو النقص في بعض المكونات، التي تناسب المذاق المطلوب الحصول عليه في النهاية، لا تترددي في اتباع خطوات عمل الصفيحة اللبنانية، واحصلي على أطيب صفيحة بعلبكية في وقت قصير.

عجينة الصفحية البعلبكية هذه، تكفي 20 شخصًا ولهذا فهي موفرة جدًا، وتستحق التجربة، وتتكون عجينة الصفيحة البعلبكية من المقادير التالية:

10 أكواب من الطحين.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 أكواب لبن سائل دافيء وليس ساخنًا.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

8 ملاعق صغيرة من الخميرة.

8 ملاعق طعام من الزبادي.

كوب زيت (أي نوع نباتي أو زيت زيتون).

كليو لحم مفروم.

2 ملعقة صغيرة دبس رمان.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

5 حبات من البندورا.

1 حبة فلفل حلو.

3 حبات بصل.