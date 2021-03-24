طريقة عمل الصفيحة البعلبكية أطيب صفيحة لبنانية بمكونات بسيطة

طريقة عمل الصفيحة البعلبكية ، تعرف بهذا الاسم نسبة إلى البلد، التي تهتم بطريقة تصنيعها بشكل معين، وهي أشهر صفيحة بعلبكية في بعلبك، بعلبك منشأها وأساس انتشارها، مثل بعض الوجبات والوصفات التي تشتهر بها، بعض المدن داخل الدول، مثل المصابيب القصيمية أو طريقة عمل المراصيع بالعسل، أو بعض الأكلات الحجازية، فكلها تنتمي إلى المكان الذي نشأت من خلاله، ولمعت واشتهرت سيداته بعملها بأمهر الطرق. وطريقة عمل الصفيحة اللبنانية، تختلف قليلًا عن طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، سواء في مقادير عجينة الصفيحة، الاختلاف في كثير من الأحيان يكون بالزيادة أو النقص في بعض المكونات، التي تناسب المذاق المطلوب الحصول عليه في النهاية، لا تترددي في اتباع خطوات عمل الصفيحة اللبنانية، واحصلي على أطيب صفيحة بعلبكية في وقت قصير.مكونات صفيحة بعلبكية لبنانية
عجينة الصفحية البعلبكية هذه، تكفي 20 شخصًا ولهذا فهي موفرة جدًا، وتستحق التجربة، وتتكون عجينة الصفيحة البعلبكية من المقادير التالية:
- 10 أكواب من الطحين.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 أكواب لبن سائل دافيء وليس ساخنًا.
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- 8 ملاعق صغيرة من الخميرة.
- 8 ملاعق طعام من الزبادي.
- كوب زيت (أي نوع نباتي أو زيت زيتون).
- كليو لحم مفروم.
- 2 ملعقة صغيرة دبس رمان.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- رشة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- 5 حبات من البندورا.
- 1 حبة فلفل حلو.
- 3 حبات بصل.
- لتحضير عجينة الصفيحة، اخلطي اللبن والخميرة والسكر مع بعضهم، واتركيهم لمدة خمس دقائق، حتى تبدأ الخميرة في التعافل مع المكونات خاصة وأن السكر ينشطها.
- أضيفي الزبادي إلى المكونات السابقة، وقلّبيهم سويًا.
- أضيفي الزيت إلى الخيط، ثم قلّبي المكونات كاملة معًا.
- ثم أضيفي الدقيق (الطحين)، بالتدريج حتى تحصلين على عجينة الصفحية.
- اتركي عجينة الصفيحة في مكان مظلم، حتى تختمر جيدًا، وذلك لمدة 60 دقيقة.
- لتحضير لحم الصفيحة وتجهيزه للحشو، ضعي البصل في مقلاة ساخنة، حتى يتحول إلى اللون الذهبي، ثم ضعي اللحم مع الفلفل الحلو والبندورا، واستمري في تقليب المكونات على نار هادئة.
- أضيفي دبس الرمان إلى اللحم والفلفل، ضم ضعي باقي التوابل وقلبيهم جيدًا، حتى تختلط مع اللحم المفروم، وسوف تبدأ الرائحة الذكية في الانبعاث بعد قليل.
- أحضري العجين وقسميها إلى كرات، ثم افرديها على شكل مربعات صغيرة، وضعي اللحم المفروم في المنتصف، وأغلقي الحواف حتى تنتهي من كل العجين بنفس الطريقة.
- سخني الفرن، ثم أدخلي صفيحة بعلبك في الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة، ثم أخرجيها عقب أن تحصل على لون ذهبي ومحمرة، وبالهناء لكل أسرتك، وهي تقدم إلى جوار لبن العيران لمذاق أطيب.
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طريقة عمل الصفيحة البعلبكية ، تعرف بهذا الاسم نسبة إلى البلد، التي تهتم بطريقة تصنيعها بشكل معين، وهي أشهر صفيحة بعلبكية في بعلبك، بعلبك منشأها وأساس انتشارها، مثل بعض الوجبات والوصفات التي تشتهر بها، بعض المدن داخل الدول، مثل المصابيب القصيمية أو طريقة عمل المراصيع بالعسل، أو بعض الأكلات الحجازية، فكلها تنتمي إلى المكان الذي نشأت من خلاله، ولمعت واشتهرت سيداته بعملها بأمهر الطرق. وطريقة عمل الصفيحة اللبنانية، تختلف قليلًا عن طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، سواء في مقادير عجينة الصفيحة، الاختلاف في كثير من الأحيان يكون بالزيادة أو النقص في بعض المكونات، التي تناسب المذاق المطلوب الحصول عليه في النهاية، لا تترددي في اتباع خطوات عمل الصفيحة اللبنانية، واحصلي على أطيب صفيحة بعلبكية في وقت قصير.مكونات صفيحة بعلبكية لبنانية
عجينة الصفحية البعلبكية هذه، تكفي 20 شخصًا ولهذا فهي موفرة جدًا، وتستحق التجربة، وتتكون عجينة الصفيحة البعلبكية من المقادير التالية:
- 10 أكواب من الطحين.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 أكواب لبن سائل دافيء وليس ساخنًا.
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- 8 ملاعق صغيرة من الخميرة.
- 8 ملاعق طعام من الزبادي.
- كوب زيت (أي نوع نباتي أو زيت زيتون).
- كليو لحم مفروم.
- 2 ملعقة صغيرة دبس رمان.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- رشة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- 5 حبات من البندورا.
- 1 حبة فلفل حلو.
- 3 حبات بصل.
- لتحضير عجينة الصفيحة، اخلطي اللبن والخميرة والسكر مع بعضهم، واتركيهم لمدة خمس دقائق، حتى تبدأ الخميرة في التعافل مع المكونات خاصة وأن السكر ينشطها.
- أضيفي الزبادي إلى المكونات السابقة، وقلّبيهم سويًا.
- أضيفي الزيت إلى الخيط، ثم قلّبي المكونات كاملة معًا.
- ثم أضيفي الدقيق (الطحين)، بالتدريج حتى تحصلين على عجينة الصفحية.
- اتركي عجينة الصفيحة في مكان مظلم، حتى تختمر جيدًا، وذلك لمدة 60 دقيقة.
- لتحضير لحم الصفيحة وتجهيزه للحشو، ضعي البصل في مقلاة ساخنة، حتى يتحول إلى اللون الذهبي، ثم ضعي اللحم مع الفلفل الحلو والبندورا، واستمري في تقليب المكونات على نار هادئة.
- أضيفي دبس الرمان إلى اللحم والفلفل، ضم ضعي باقي التوابل وقلبيهم جيدًا، حتى تختلط مع اللحم المفروم، وسوف تبدأ الرائحة الذكية في الانبعاث بعد قليل.
- أحضري العجين وقسميها إلى كرات، ثم افرديها على شكل مربعات صغيرة، وضعي اللحم المفروم في المنتصف، وأغلقي الحواف حتى تنتهي من كل العجين بنفس الطريقة.
- سخني الفرن، ثم أدخلي صفيحة بعلبك في الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة، ثم أخرجيها عقب أن تحصل على لون ذهبي ومحمرة، وبالهناء لكل أسرتك، وهي تقدم إلى جوار لبن العيران لمذاق أطيب.
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