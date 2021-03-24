اصابع البسبوسه المحشيه الفاخره مقرمشه ومتماسكه ولذيذه بطريقه اشهر واكبر محلات الحلوانى

اصابع البسبوسه المحشيه ، من الوصفات الشهيرة التي تسعى كل ربة منزل إلى معرفة طريقة تحضيراصابع البسبوسه ، وهي من أشهر الحلويات الشعبية الشرقية ويشتهر تقديمها في رمضان، وهي من الحلوى سهلة وسريعة التحضير، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكي طريقة سهلة جدًا لعمل أشهى وألذ أصابع بسبوسة بخطوات بسيطة. مكونات البسبوسة:- ربع كيلو من الدقيق الأبيض. 100 جرام من سميد البسبوسة. ملعقتين كبيرتين من السمنة. ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي. ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض الناعم. نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم. نصف ملعقة كبيرة من الشمر المطحون. نصف ملعقة كبيرة من اليانسون. نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة. زيت نباتي. شربات ثقيل بارد. طريقة تحضير اصابع البسبوسه المحشيه:- لتحضير البسبوسة نقوم بوضع سميد البسبوسة والدقيق والملح والخميرة الجافة واليانسون والشمر في وعاء كبير ونخلطهم معًا بشكل جيد.

والدقيق والملح والخميرة الجافة واليانسون والشمر في وعاء كبير ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة ملعقتين الزيت وملعقتين السمنة بدرجة حرارة المطبخ ونبدأ في خلط كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

ثم نضيف الماء بحيث يكون فاتر ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متماسك ولين.

ثم نغطي العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نقطعها على شكل كرات حجمها صغير.

ثم نبدأ في عمل أصابع من هذه الكرات الصغيرة، ونلفها على هيئة اسطوانة، ثم نغطى أصابع البسبوسة بورق القصدير ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع.

ثم نقوم بوضع مقلاة مناسبة على نار متوسطة ونضع بها كمية كبيرة من الزيت وننتظر حتى يسخن جيدًا.

ثم نضع أصابع البسبوسة في الزيت ونتركها إلى أن تتحمر ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات الثقيل بحيث يكون بارد تمامًا ونتركها حوالي أربع دقائق.

ثم نضع أصابع البسبوسة في طبق تقديم، وبالهناء والشفاء. مكونات البسبوسة:-طريقة تحضير اصابع البسبوسه المحشيه:- الوسوم

اصابع البسبوسه المحشيه ، من الوصفات الشهيرة التي تسعى كل ربة منزل إلى معرفة طريقة تحضيراصابع البسبوسه ، وهي من أشهر الحلويات الشعبية الشرقية ويشتهر تقديمها في رمضان، وهي من الحلوى سهلة وسريعة التحضير، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكي طريقة سهلة جدًا لعمل أشهى وألذ أصابع بسبوسة بخطوات بسيطة. مكونات البسبوسة:- ربع كيلو من الدقيق الأبيض. 100 جرام من سميد البسبوسة. ملعقتين كبيرتين من السمنة. ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي. ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض الناعم. نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم. نصف ملعقة كبيرة من الشمر المطحون. نصف ملعقة كبيرة من اليانسون. نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة. زيت نباتي. شربات ثقيل بارد. طريقة تحضير اصابع البسبوسه المحشيه:- لتحضير البسبوسة نقوم بوضع سميد البسبوسة والدقيق والملح والخميرة الجافة واليانسون والشمر في وعاء كبير ونخلطهم معًا بشكل جيد.

والدقيق والملح والخميرة الجافة واليانسون والشمر في وعاء كبير ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة ملعقتين الزيت وملعقتين السمنة بدرجة حرارة المطبخ ونبدأ في خلط كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

ثم نضيف الماء بحيث يكون فاتر ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متماسك ولين.

ثم نغطي العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نقطعها على شكل كرات حجمها صغير.

ثم نبدأ في عمل أصابع من هذه الكرات الصغيرة، ونلفها على هيئة اسطوانة، ثم نغطى أصابع البسبوسة بورق القصدير ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع.

ثم نقوم بوضع مقلاة مناسبة على نار متوسطة ونضع بها كمية كبيرة من الزيت وننتظر حتى يسخن جيدًا.

ثم نضع أصابع البسبوسة في الزيت ونتركها إلى أن تتحمر ويصبح لونها ذهبي.

ثم نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات الثقيل بحيث يكون بارد تمامًا ونتركها حوالي أربع دقائق.

ثم نضع أصابع البسبوسة في طبق تقديم، وبالهناء والشفاء. مكونات البسبوسة:-طريقة تحضير اصابع البسبوسه المحشيه:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصابع البسبوسه المحشيه الفاخره مقرمشه ومتماسكه ولذيذه بطريقه اشهر واكبر محلات الحلوانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.