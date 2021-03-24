الخيار المخلل المقرمش بالطريقه الاصليه السريعه احلى من الجاهز وعدم ظهور الطبقة البيضاء

طريقة عمل الخيار المخلل ، من الوصفات السهلة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة، حيث يعتبر مخلل الخيار من الأشياء الأساسية التي تكون موجودة على المائدة إلى جانب جميع الأكلات، سواء في وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تخليل الخيار بخطوات سهلة وسريعة وبنتيجة مدهشة. طريقة عمل الخيار المخلل:- طريقة عمل الخيار المخلل:- مكونات الخيار المخلل:- كيلو من الخيار الرفيع (البلدي).

ثلاث فصوص من الثوم.

لتر من الماء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحار الأحمر (مطحون). خطوات تحضير الخيار المخلل:- في البداية نقوم بغسل الخيار جيدًا ونبدأ في قطع الأطراف لكل ثمرة من الخيار.

ثم نحضر برطمان نظيف ومعقم وجاف ونرص به الخيار، ونضيف إليه فصوص الثوم سليمة بدون فرم أو تقطيع.

ثم نقوم بتجهيز محلول التخليل الذي سوف نضيفه إلى الخيار بحيث نحضر الماء ونضيف له الخل والسكر والملح والكزبرة الناعمة والثوم المفروم والفلفل الحار المطحون ونقلب جيدًا.

ثم نقوم بإضافة هذا المحلول إلى برطمان الخيار المخلل ، بحيث يغمر الماء كل الخيار الموجود في البرطمان.

، بحيث يغمر الماء كل الخيار الموجود في البرطمان. ثم نغلق برطمان الخيار غلقًا محكمًا ونتركه إلى أن ينضج، مع الحرص على عدم فتح البرطمان قبل نضج الخيار بشكل تام.

بعد أن ينضج الخيار في حالة وجود طبقة بيضاء تظهر على سطح البرطمان، نقوم بإزالتها لأن وجودها يؤدي إلى تلف مخلل الخيار.

ثم نضع برطمان مخلل الخيار داخل الثلاجة حتى لا يتلف، وفي حالة أخذ خيار من المخلل لابد أن نلتقط الخيار بملعقة أو شوكة ولا نلمسه باليد يظل سليم لأطول فترة ممكنة. خطوات تحضير الخيار المخلل:- الوسوم

طريقة عمل الخيار المخلل ، من الوصفات السهلة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة، حيث يعتبر مخلل الخيار من الأشياء الأساسية التي تكون موجودة على المائدة إلى جانب جميع الأكلات، سواء في وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تخليل الخيار بخطوات سهلة وسريعة وبنتيجة مدهشة. طريقة عمل الخيار المخلل:- طريقة عمل الخيار المخلل:- مكونات الخيار المخلل:- كيلو من الخيار الرفيع (البلدي).

ثلاث فصوص من الثوم.

لتر من الماء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحار الأحمر (مطحون). خطوات تحضير الخيار المخلل:- في البداية نقوم بغسل الخيار جيدًا ونبدأ في قطع الأطراف لكل ثمرة من الخيار.

ثم نحضر برطمان نظيف ومعقم وجاف ونرص به الخيار، ونضيف إليه فصوص الثوم سليمة بدون فرم أو تقطيع.

ثم نقوم بتجهيز محلول التخليل الذي سوف نضيفه إلى الخيار بحيث نحضر الماء ونضيف له الخل والسكر والملح والكزبرة الناعمة والثوم المفروم والفلفل الحار المطحون ونقلب جيدًا.

ثم نقوم بإضافة هذا المحلول إلى برطمان الخيار المخلل ، بحيث يغمر الماء كل الخيار الموجود في البرطمان.

، بحيث يغمر الماء كل الخيار الموجود في البرطمان. ثم نغلق برطمان الخيار غلقًا محكمًا ونتركه إلى أن ينضج، مع الحرص على عدم فتح البرطمان قبل نضج الخيار بشكل تام.

بعد أن ينضج الخيار في حالة وجود طبقة بيضاء تظهر على سطح البرطمان، نقوم بإزالتها لأن وجودها يؤدي إلى تلف مخلل الخيار.

ثم نضع برطمان مخلل الخيار داخل الثلاجة حتى لا يتلف، وفي حالة أخذ خيار من المخلل لابد أن نلتقط الخيار بملعقة أو شوكة ولا نلمسه باليد يظل سليم لأطول فترة ممكنة. خطوات تحضير الخيار المخلل:-

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