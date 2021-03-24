طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت بمكونات بسيطة وعلى قد الأيد

طريقة عمل الفشار بالكراميل , يعد الفشار بالكراميل من أشهى الأطباق المحببة والتي يحبها الكثير لأن طعمه يكون لذيذ، والفشار يكون من أنواع الذرة المليئة بالفوائد للجسم ولذلك يبحث السيدات عن طريقة عمل الفشار بالكراميل وهذا ما نقدمه لكم في السطور الآتية.

2 ملعقة زيت نباتي.

2 ملعقة زبدة.

1 كوب بذور الفشار.

نصف ملعقة ملح.

اثنين كوب سكر.

طريقة عمل الفشار بالكراميلطريقة التحضير

يحتاج طبق الفشار بالكراميل للعديد من الخطوات لكي يصبح طعمه شهي، حيث تختلف الطرق والخطوات من شخص لآخر واليكم طريقة عمل الفيشار بالكراميل بالتفصيل:-

أولا نحضر وعاء واسع ونضعه على النار ونضيف إليه الزيت والزبدة ونضيف بهم بذور الفشار ويتم التقليب لمدة دقيقة.

ثم يتم تغطية الإناء بغطاء، ويجب أن تكون النار هادئة وليس عالية لكي يحترق الفشار.

وبعد نضوج الفشار نتركه جانبا للبدء بتجهيز الكراميل وذلك عن طريق وضع اناء على النار ونضيف له الماء والسكر ويتم التحريك لحتي يذوب السكر جيدا بالماء.

وعندما يصبح اللون بني مثل الكراميل نضيف إليه ملعقة من الزبدة ويتم التحريك حتى نحصل على القوام المطلوب.

وبعد الحصول على الكراميل نضعه على حبوب الفشار ونبدأ بالتحريك لكي يتجانس الفشار مع الكراميل.

وبعد أن يتجانس نضعه بصينية ونضعها في الفرن لمدة عشر دقائق وبعد أن نخرجه من الفرن نضع الفشار في طبق التقديم.

ويتم تقديمه ساخن للاستمتاع بطعمه الشهي واللذيذ والآن سيدتي يمكنك إعداده بالمنزل وسوف تحصلين على فشار بالكراميل طعمه شهي.

واحد ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 كوب كبير من السكر.

نصف كوب ماء.

2 كوب من بذور الفشار..

2 ملعقة زيت

أولا يمكنك إحضار إناء وضعيه على النار وضعي به الزيت وضعي به حبات الفيشار ويتم تغطية الإناء ويترك على نار هادية لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك يرفع من على النار.

ونضع على النار إناء آخر ونضيف فيه كل من الزبدة والسكر والماء ونتركهم حتى يغلو وبعد الغليان نضيفهم على الفشار في طبق واسع ويتم تقليبهم وتحريكها بشكل مستمر وبعد ذلك يقدم بألف هنا.

طريقة عمل الفشار بالزبدةطريقة التحضير