عجينة السمبوسة الاصليه اروع من الجاهزه ولن تحتاجى لشراؤها بعد اليوم هشه ومقرمشه

طريقة عمل عجينة السمبوسة ، عجينة السمبوسة من المعجنات التي يتم تحضيرها وحشوها بأي نوع حلو أو حادق فمن الأفراد من يحبها كنوع من التحلية ومنهم من تناولها كطبق جانبي مع الطعام وهي سهلة التحضير، ولها طعم مميز. طريقة عمل عجينة السمبوسة:- طريقة عمل عجينة السمبوسة:- المكونات:- 2 كوب دقيق.

كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة زبدة أو زيت. طريقة التحضير:- نضع وعاء عميق على نار متوسطة الحرارة ونضع فيه الماء والزبدة أو الزيت حسب الرغبة.

نترك الوعاء حتى يغلي ثم نرفعه من على النار.

نضيف الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتتكون عجينة (يجب التقليب سريعا حتى لا يتكون تكتلات في العجين).

نترك العجينة حتى تهدأ والرد ثم يتم عجنها باستخدام العجان الكهربائي أو اليدين حتي تتكون عجينة ذات قوام متماسك مظبوط.

نقوم بتغطية العجينة بقطعة من القماش ونتركها 15-20 دقيقة حتى ترتاح.

على سطح نظيف نرش طبقة من الدقيق ومن ثم نضع العجينة عليه.

باستخدام المرق نقوم بفرد عجينة السمبوسه حتى يصبح سمكها مضبوط.

حتى يصبح سمكها مضبوط. يتم تقطيع العجينة في شكل طولى أو دائري.

يتم تجهيز الحشو سواء كان لحم او جبن او مكسرات.

على النار نضع طاسة فيها زيت ونضع فيها السمبوسة بعد حشوها ثم نقلب حتى تأخذ لون ذهبي ومن ثم رفعها من الطاسة.

باستخدام مناديل التنشيف نضع السمبوسة عليها حتى يمتص الزيوت الزائدة فيها ومن ثم تقديمها. طريقة عمل عجينة السمبوسة بالجبنة:- طريقة التحضير:-طريقة عمل عجينة السمبوسة بالجبنة:- المكونات:- ربع كوب من جبنة القشقوان المبشورة.

ربع كوب من جبنة البارميزان المبشورة.

4 ملعقة صغيرة من الجبنة المالحة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا. طريقة العمل:- في وعاء عميق نضيف أنواع الجبن إلى بعضها البعض.

نحضر السمبوسة المقطعة إلى دوائر أو مربعات ونضع فيها مقدار من الجبن ومن ثم غلق العجينة جيدًا وذلك بضم الأطراف إلى بعضها البعض.

في طاسة على النار مملوءة بالزيت نضع السمبوسة لمدة 3-5 دقائق ونقليها حتى تأخذ لون ذهبي ثم نرفعها من على النار ونضعها على ورق او مناديل التنشيف للتخلص من الزيت الزائد فيها. طريقة العمل:- الوسوم

طريقة عمل عجينة السمبوسة ، عجينة السمبوسة من المعجنات التي يتم تحضيرها وحشوها بأي نوع حلو أو حادق فمن الأفراد من يحبها كنوع من التحلية ومنهم من تناولها كطبق جانبي مع الطعام وهي سهلة التحضير، ولها طعم مميز. طريقة عمل عجينة السمبوسة:- طريقة عمل عجينة السمبوسة:- المكونات:- 2 كوب دقيق.

كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة زبدة أو زيت. طريقة التحضير:- نضع وعاء عميق على نار متوسطة الحرارة ونضع فيه الماء والزبدة أو الزيت حسب الرغبة.

نترك الوعاء حتى يغلي ثم نرفعه من على النار.

نضيف الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتتكون عجينة (يجب التقليب سريعا حتى لا يتكون تكتلات في العجين).

نترك العجينة حتى تهدأ والرد ثم يتم عجنها باستخدام العجان الكهربائي أو اليدين حتي تتكون عجينة ذات قوام متماسك مظبوط.

نقوم بتغطية العجينة بقطعة من القماش ونتركها 15-20 دقيقة حتى ترتاح.

على سطح نظيف نرش طبقة من الدقيق ومن ثم نضع العجينة عليه.

باستخدام المرق نقوم بفرد عجينة السمبوسه حتى يصبح سمكها مضبوط.

حتى يصبح سمكها مضبوط. يتم تقطيع العجينة في شكل طولى أو دائري.

يتم تجهيز الحشو سواء كان لحم او جبن او مكسرات.

على النار نضع طاسة فيها زيت ونضع فيها السمبوسة بعد حشوها ثم نقلب حتى تأخذ لون ذهبي ومن ثم رفعها من الطاسة.

باستخدام مناديل التنشيف نضع السمبوسة عليها حتى يمتص الزيوت الزائدة فيها ومن ثم تقديمها. طريقة عمل عجينة السمبوسة بالجبنة:- طريقة التحضير:-طريقة عمل عجينة السمبوسة بالجبنة:- المكونات:- ربع كوب من جبنة القشقوان المبشورة.

ربع كوب من جبنة البارميزان المبشورة.

4 ملعقة صغيرة من الجبنة المالحة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا. طريقة العمل:- في وعاء عميق نضيف أنواع الجبن إلى بعضها البعض.

نحضر السمبوسة المقطعة إلى دوائر أو مربعات ونضع فيها مقدار من الجبن ومن ثم غلق العجينة جيدًا وذلك بضم الأطراف إلى بعضها البعض.

في طاسة على النار مملوءة بالزيت نضع السمبوسة لمدة 3-5 دقائق ونقليها حتى تأخذ لون ذهبي ثم نرفعها من على النار ونضعها على ورق او مناديل التنشيف للتخلص من الزيت الزائد فيها. طريقة العمل:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة السمبوسة الاصليه اروع من الجاهزه ولن تحتاجى لشراؤها بعد اليوم هشه ومقرمشه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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