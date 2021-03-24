ليالى لبنان الرائعه سهله وسريعه بمكونات غير مكلفه هشه بطعم خطيير ونتيجه مضمونه 100%

طريقة عمل ليالى لبنان ، ليالى لبنان من أشهر الحلويات الشرقية المعروفة بعدة أسماء، مثل حلوى السميد أو ليالي الشام أو ليالي حلب، وبالرغم من اختلاف الاسم إلا أن طريقة التحضير واحدة ولها نفس الطعم اللذيذ، حيث يختلف الاسم فقط على حسب المكان ،ويشتهر تقديم هذا الطبق في الصيف لأنها حلوى باردة، ولقد بدأ هذا النوع من الحلوى في الانتشار في مصر مؤخرًا ونال إعجاب الكثير، ولذلك زاد البحث عن طريقة عمل ليالي لبنان بشكل واضح. طريقة عمل ليالى لبنان:- طريقة عمل ليالى لبنان:- المقادير:- 5 أكواب من اللبن.

كوب كبير من السميد.

فنجان من السكر الأبيض الناعم.

فنجان من الفستق.

ملعقة لبن بودر.

نصف فنجان ماء زهر.

جوز هند.

قشطة.

مكسرات مفرومة.

ملعقة قشطة.

شربات ثقيل. خطوات تحضير ليالى لبنان:- نحضر وعاء كبير ونضع به اللبن والسكر والسميد ونقلب جيدًا، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي تمامًا، مع الحرص على التقليب باستمرار.

ثم نضيف ماء الزهر لوعاء السميد ونقلب جيدًا، ثم نضع ثلثي هذا الخليط في طبق خاص لتقديم ليالى لبنان بحيث يصل سمك الخليط حوالي 1 سم فقط.

بحيث يصل سمك الخليط حوالي 1 سم فقط. ثم نضيف الفستق إلى الكمية المتبقية من السميد، ثم نضعه فوق طبق التقديم وندخله إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

ثم نقوم بتوزيع كمية القشطة حسب الرغبة فوق سطح الخليط، ويفضل أن تكون طبقة القشطة غير سميكة.

ثم نقوم برش كمية المكسرات المفرومة وجوز الهند فوق طبقة القشطة، وبذلك تكون حلوى ليالي لبنان جاهزة للتقديم مع العسل أو الشربات الثقيل. طريقة عمل ليالى لبنان بالمستكة:- خطوات تحضير ليالى لبنان:-طريقة عمل ليالى لبنان بالمستكة:- المكونات:- كوبين سميد ناعم.

كوب سكر أبيض.

لترين لبن.

نصف ملعقة كبيرة مستكة.

علبتين قشطة.

رشة من الفانيليا.

كوب إلا ربع فستق حلبي مجروش.

شربات ثقيل. طريقة التحضير:- في وعاء عميق نضع السميد ونضيف له اللبن والسكر ونضع الوعاء على نار متوسطة مع مراعاة خلط كل المكونات بشكل جيد.

نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نضيف المستكة ونقلب قليلاً.

نسكب هذا الخليط داخل وعاء تقديم ونتركه حتى يبرد تمامًا، وفي هذه الأثناء نخلط القشطة مع الفانيليا داخل وعاء آخر ونضعها على خليط السميد.

ثم نضيف الفستق المجروش والشربات الثقيل إلى الخليط، وبذلك يكون جاهز للتقديم بارد. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل ليالى لبنان ، ليالى لبنان من أشهر الحلويات الشرقية المعروفة بعدة أسماء، مثل حلوى السميد أو ليالي الشام أو ليالي حلب، وبالرغم من اختلاف الاسم إلا أن طريقة التحضير واحدة ولها نفس الطعم اللذيذ، حيث يختلف الاسم فقط على حسب المكان ،ويشتهر تقديم هذا الطبق في الصيف لأنها حلوى باردة، ولقد بدأ هذا النوع من الحلوى في الانتشار في مصر مؤخرًا ونال إعجاب الكثير، ولذلك زاد البحث عن طريقة عمل ليالي لبنان بشكل واضح. طريقة عمل ليالى لبنان:- طريقة عمل ليالى لبنان:- المقادير:- 5 أكواب من اللبن.

كوب كبير من السميد.

فنجان من السكر الأبيض الناعم.

فنجان من الفستق.

ملعقة لبن بودر.

نصف فنجان ماء زهر.

جوز هند.

قشطة.

مكسرات مفرومة.

ملعقة قشطة.

شربات ثقيل. خطوات تحضير ليالى لبنان:- نحضر وعاء كبير ونضع به اللبن والسكر والسميد ونقلب جيدًا، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي تمامًا، مع الحرص على التقليب باستمرار.

ثم نضيف ماء الزهر لوعاء السميد ونقلب جيدًا، ثم نضع ثلثي هذا الخليط في طبق خاص لتقديم ليالى لبنان بحيث يصل سمك الخليط حوالي 1 سم فقط.

بحيث يصل سمك الخليط حوالي 1 سم فقط. ثم نضيف الفستق إلى الكمية المتبقية من السميد، ثم نضعه فوق طبق التقديم وندخله إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

ثم نقوم بتوزيع كمية القشطة حسب الرغبة فوق سطح الخليط، ويفضل أن تكون طبقة القشطة غير سميكة.

ثم نقوم برش كمية المكسرات المفرومة وجوز الهند فوق طبقة القشطة، وبذلك تكون حلوى ليالي لبنان جاهزة للتقديم مع العسل أو الشربات الثقيل. طريقة عمل ليالى لبنان بالمستكة:- خطوات تحضير ليالى لبنان:-طريقة عمل ليالى لبنان بالمستكة:- المكونات:- كوبين سميد ناعم.

كوب سكر أبيض.

لترين لبن.

نصف ملعقة كبيرة مستكة.

علبتين قشطة.

رشة من الفانيليا.

كوب إلا ربع فستق حلبي مجروش.

شربات ثقيل. طريقة التحضير:- في وعاء عميق نضع السميد ونضيف له اللبن والسكر ونضع الوعاء على نار متوسطة مع مراعاة خلط كل المكونات بشكل جيد.

نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نضيف المستكة ونقلب قليلاً.

نسكب هذا الخليط داخل وعاء تقديم ونتركه حتى يبرد تمامًا، وفي هذه الأثناء نخلط القشطة مع الفانيليا داخل وعاء آخر ونضعها على خليط السميد.

ثم نضيف الفستق المجروش والشربات الثقيل إلى الخليط، وبذلك يكون جاهز للتقديم بارد. طريقة التحضير:-

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