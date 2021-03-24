لن تصدقى طول رموشك فى يومين فقط باقوى خلطة تطويل وتكثيف الرموش بمكون واحد جباار

تطويل وتكثيف الرموش ، تعتبر العيون من أهم الملامح في وجه الإنسان، وتعد الرموش من الأشياء التي تجعل العين أكثر جاذبية، ولذلك يحاول الكثير منا الحصول على وصفات طبيعية تساعد على تطويل الرموش بطريقة آمنة، بعيدًا عن استخدام مستحضرات التجميل أو الرموش الصناعية، وذلك للحصول على رموش طويلة بالإضافة إلى تغذيتها وتعزيز نموها.تطويل وتكثيف الرموش :-
تساعد هذه الوصفة على زيادة نمو الرموش بشكل أسرع، وذلك نظرًا لاحتواء البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتين.مكونات الوصفة:-
- بيضة.
- ملعقتين صغيرتين جلسرين.
- نحضر وعاء مناسب ونضع به الجلسرين والبيض ونخلطهم معًا بشكل جيد باستخدام شوكة أو المضرب اليدوي.
- ثم نقوم باستخدام أعواد من القطن لوضع هذا الخليط على الرموش، وذلك من خلال غمس العود في هذا الخليط ووضعه على الرموش، بداية من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على عدم دخول الخليط إلى العين.
- نترك هذا الخليط على الرموش لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر مع الفرك برفق.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهر ونصف وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.
تعمل هذه الوصفة على تغذية الرموش وتطويلها بسبب احتواء الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين C و B، بالإضافة إلى عدد من العناصر الأخرى التي تسهم في تنشيط الرموش.مكونات الوصفة:-
- كمية من قشر الليمون.
- كمية كبيرة زيت خروع.
- في البداية نقوم بوضع قشر الليمون في وعاء ونضع عليه زيت الخروع بحيث يغمر الزيت قشر الليمون، ونتركه منقوع فيه لمدة لا تقل عن 7 أيام تقريبًا.
- بعد مرور المدة المحددة نقوم بوضع السائل أو الزيت الناتج في زجاجة صغيرة داكنة اللون ونحتفظ بها في مكان مظلم وبارد إلى حين الاستخدام.
- ثم نقوم بوضع هذا الزيت على الرموش كل يوم قبل الخلود إلى النوم مباشرةً، ونتركه طوال فترة النوم ونشطفه في صباح اليوم التالي.
- نقوم بتطبيق هذه الطريقة لمدة لا تقل عن شهر حتى نحصل على نتيجة فعالة ومرضية.
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تطويل وتكثيف الرموش ، تعتبر العيون من أهم الملامح في وجه الإنسان، وتعد الرموش من الأشياء التي تجعل العين أكثر جاذبية، ولذلك يحاول الكثير منا الحصول على وصفات طبيعية تساعد على تطويل الرموش بطريقة آمنة، بعيدًا عن استخدام مستحضرات التجميل أو الرموش الصناعية، وذلك للحصول على رموش طويلة بالإضافة إلى تغذيتها وتعزيز نموها.تطويل وتكثيف الرموش :-
تساعد هذه الوصفة على زيادة نمو الرموش بشكل أسرع، وذلك نظرًا لاحتواء البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتين.مكونات الوصفة:-
- بيضة.
- ملعقتين صغيرتين جلسرين.
- نحضر وعاء مناسب ونضع به الجلسرين والبيض ونخلطهم معًا بشكل جيد باستخدام شوكة أو المضرب اليدوي.
- ثم نقوم باستخدام أعواد من القطن لوضع هذا الخليط على الرموش، وذلك من خلال غمس العود في هذا الخليط ووضعه على الرموش، بداية من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على عدم دخول الخليط إلى العين.
- نترك هذا الخليط على الرموش لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر مع الفرك برفق.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهر ونصف وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.
تعمل هذه الوصفة على تغذية الرموش وتطويلها بسبب احتواء الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين C و B، بالإضافة إلى عدد من العناصر الأخرى التي تسهم في تنشيط الرموش.مكونات الوصفة:-
- كمية من قشر الليمون.
- كمية كبيرة زيت خروع.
- في البداية نقوم بوضع قشر الليمون في وعاء ونضع عليه زيت الخروع بحيث يغمر الزيت قشر الليمون، ونتركه منقوع فيه لمدة لا تقل عن 7 أيام تقريبًا.
- بعد مرور المدة المحددة نقوم بوضع السائل أو الزيت الناتج في زجاجة صغيرة داكنة اللون ونحتفظ بها في مكان مظلم وبارد إلى حين الاستخدام.
- ثم نقوم بوضع هذا الزيت على الرموش كل يوم قبل الخلود إلى النوم مباشرةً، ونتركه طوال فترة النوم ونشطفه في صباح اليوم التالي.
- نقوم بتطبيق هذه الطريقة لمدة لا تقل عن شهر حتى نحصل على نتيجة فعالة ومرضية.
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