باتيه الأفران هش وخفيف وسر التوريقة ينافس الجاهز بروعته بعجينه خفيفه مثل القطن

طريقة عمل الباتيه بالجبن واللحم ، يعد الباتيه من أفضل أنواع المعجنات التي يمكن أن تقومين بتحضيرها في أقل وقت وبأبسط المكونات، كما يمكن أن يتم حشوها بعديد من المكونات كاللحم والجبن وغيرها، حيث أن الباتيه من المخبوزات الشهية. طريقة عمل الباتيه بالجبن واللحم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الباتية المحشي بالجبن واللحم بالخطوات التالية: المقادير: 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 كيلو دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

5 كوب دافئ.

1 علبة زبادي صغيرة.

1 ملعقة كبيرة خل. مقادير الحشو: 2/1 كيلو لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 حبة بصل كبيرة الحجم مفروم.

جبن أبيض.

عصير طماطم. طريقة تحضير الباتيه بالجبن واللحم: قومي أولاً بذوبان الخميرة والسكر بربع كوب من الماء الفاتر وقلبي جيداً حتى أن تذوب تماماً وتركيه لمدة 10 دقائق لتتخمر.

ثم احضري وعاء أخر ضعي به الزبدة والزيت والخل واللبن واخلطيهم مع بعضهم.

ثم بعد ذلك أضيفي البكينج بودر والملح والدقيق واستمري في عملية الخلط مرة أخرى.

بعد أن يتم تخمر الخميرة بالماء يتم إضافتها للوعاء الذي يوجد به الزبادي واللبن وما تبقى من المكونات ومن ثم يضاف الدقيق ولكن تدريجياً.

ثم قومي بوضع قدر على النار وضعي به ملعقتين من الزبدة ومن ثم البصل وقلبي حتى أن يصبح ذهبي اللون ومن ثم يضاف اللحم وقلبي المكونات مع بعضها.

بعدها يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة وقلبي وبعدها يضاف عصير الطماطم وتركيه على النار حتى أن تنضج ومن ثم يرفع من على النار.

ثم قومي بعجن المكونات مع بعضها البعض وبعدها تغطى بفوطة وتركيه حتى أن يتخمر لمدة 30 دقيقة ثم قومي بتقسيم عجينة الباتيه على هيئة كور على سطح أملس مدهون بقليل من الزيت.

على هيئة كور على سطح أملس مدهون بقليل من الزيت. ثم قومي بفرد العجينة وضعي بداخلها الجبن واللحم ولفيه بشكل رول واحضري صينية مدهونة بالزيت وضعي بها قطع الباتيه المحشية.

ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وتركيها حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي. الوسوم

طريقة عمل الباتيه بالجبن واللحم ، يعد الباتيه من أفضل أنواع المعجنات التي يمكن أن تقومين بتحضيرها في أقل وقت وبأبسط المكونات، كما يمكن أن يتم حشوها بعديد من المكونات كاللحم والجبن وغيرها، حيث أن الباتيه من المخبوزات الشهية. طريقة عمل الباتيه بالجبن واللحم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الباتية المحشي بالجبن واللحم بالخطوات التالية: المقادير: 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 كيلو دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

5 كوب دافئ.

1 علبة زبادي صغيرة.

1 ملعقة كبيرة خل. مقادير الحشو: 2/1 كيلو لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 حبة بصل كبيرة الحجم مفروم.

جبن أبيض.

عصير طماطم. طريقة تحضير الباتيه بالجبن واللحم: قومي أولاً بذوبان الخميرة والسكر بربع كوب من الماء الفاتر وقلبي جيداً حتى أن تذوب تماماً وتركيه لمدة 10 دقائق لتتخمر.

ثم احضري وعاء أخر ضعي به الزبدة والزيت والخل واللبن واخلطيهم مع بعضهم.

ثم بعد ذلك أضيفي البكينج بودر والملح والدقيق واستمري في عملية الخلط مرة أخرى.

بعد أن يتم تخمر الخميرة بالماء يتم إضافتها للوعاء الذي يوجد به الزبادي واللبن وما تبقى من المكونات ومن ثم يضاف الدقيق ولكن تدريجياً.

ثم قومي بوضع قدر على النار وضعي به ملعقتين من الزبدة ومن ثم البصل وقلبي حتى أن يصبح ذهبي اللون ومن ثم يضاف اللحم وقلبي المكونات مع بعضها.

بعدها يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة وقلبي وبعدها يضاف عصير الطماطم وتركيه على النار حتى أن تنضج ومن ثم يرفع من على النار.

ثم قومي بعجن المكونات مع بعضها البعض وبعدها تغطى بفوطة وتركيه حتى أن يتخمر لمدة 30 دقيقة ثم قومي بتقسيم عجينة الباتيه على هيئة كور على سطح أملس مدهون بقليل من الزيت.

على هيئة كور على سطح أملس مدهون بقليل من الزيت. ثم قومي بفرد العجينة وضعي بداخلها الجبن واللحم ولفيه بشكل رول واحضري صينية مدهونة بالزيت وضعي بها قطع الباتيه المحشية.

ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وتركيها حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي.

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