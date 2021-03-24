طريقة تحضير مولتن كيك الشيكولاتة في المنزل وكيفية تقديمه للضيوف

نقدم لكم طريقة تحضير مولتن كيك الشيكولاتة، حيث أن مولتن كيك هو أشهر أنواع الحلوى حاليًا والذي ذاع صيته بشكل كبير خاصةً بين فئة الشباب، ودائمًا ما يحرصون على شرائه من الخارج بشكل كثيف، نظرًا لمذاقه الشهي وطعمه اللذيذ الذي لا يستطيع أي شخص مقاومته، فهي تدخل ضمن فئة الكيك المنتشر في مختلف أنحاء العالم، ولها طريقة صنع مختلفة تميزه عن غيره من الحلوى، وتجعل الجميع في حالة من البحث المستمر عنه لتناوله سواء مع المشروبات الساخنة أو الباردة، ويمكن عند تناول المولتن كيك وضع بولة من الأيس كريم الفانيليا أو الشيكولاته حسب الرغبة لجعل مذاقه أفضل من الرائع.

طريقة تحضير مولتن كيك الشيكولاتة

كيك المولتن عبارة عن كيك غير ناضج كفاية فعند تقطيعه تخرج منه الشوكولاتة الذائبة بطريقة رائعة، هذا إلى جانب كونه من الأطباق السريعة التي يتم تحضيرها في وقت قليل ومكونات يسهل توافرها في أي منزل، وإليكم مقادير مولتن كيك

مئة غرام من الشوكلاتة الداكنة المفرومة.

مئة غرام من الزبدة الطرية.

مئة وخمسون غراماً من السكر البني.

ثلاث بيضات.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.

2 كوب من الدقيق.

قومي بإذابة كلًا من الزبدة والشكولاتة في حمام مائي مع الاستمرار في التقليب حتى يتم التجانس بينهم.

قومي بإضافة السكر ثم البيض بالتدريج مع التلقيب، ثم الدقيق، والفانيلا واسكبي خليط الكيك في القوالب.

قومي بإدخال القوالب إلى الفرن لمدة تتراوح من عشر إلى اثني عشر دقيقة حتى تنضج الحواف، مع بقاء الوسط قوامه سائلاً لزجاً، ثم أدخلي السكين في حواف الكيك، ثم اقلبيه في أطباق التقديم، ويمكنك تقديمها مع المشروبات الساخنة أو الباردة وفقًا للرغبة.

طريقة تحضير مولتن كيك