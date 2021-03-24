طريقة عمل حلوى الخطمي أو حلوى المارشيملو

نقدم لكم عبر موقعنا طريقة عمل حلوى الخطمي حيث أن حلوى الخطمي قد يكون الاسم غريب على مسامع الكثير منا بسبب جهل الكثيرين بأن حلوى الخطمي ما هي إلا حلوى المارشيملو التي تعتبر واحدة من أشهى وألذ الحلويات المحببة لمختلف الفئات العمرية، ، كما أنها خفيفة على المعدة ويسهل على كلًا من الأطفال والكبار تناولها بسهولة تامة دون وجود مشاكل، ويعتبر المارشيملو من الحلوى التي يسهل إعدادها في المنزل بسهولة أيضًا، ولكي تتعرفوا على الوصفة تابعونا.

طريقة عمل حلوى الخطمي

هذا ويتم تحضير حلوى الخطمي ( المارشميلو ) من نبات الخطمي الذي كان يزرع بمصر قديمًا، وكان يحضر من لب هذه النبتة ويتم إضافة المكسرات له وهي طبق فرعوني الأصل، واليوم لنسهل الأمر كثيرًا عليك عزيزتي نستعرض معكي أسهل طريقة لتحضير حلوى الخطمي في المنزل بسهولة ومكونات بسيطة، ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأطفال يطلبون المارشيميلو ولكن يمكن عملها في المنزل.

حلوى المارشيملو أو الخطمي

إليكم عبر موقعنا ثقفني مقادير عمل حلوى المارشيميلو:

نصف كوب من السكر.

كوب من نشا الذرة السائل.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين الباودر.

نصف كوب سكر بودرة.

ثلاثة أرباع ملعقة فانيلا.

بياض بيضتين.

ثلاث ملاعق ماء ساخنة.

في البداية قومي بوضع نشا الذرة السائلة على النار الهادئة، من ثم نضيف له السكر ونتركه حتى يذوب السكر بالكامل مع التحريك المستمر.

نقوم بإذابة الجلاتين في الماء الساخن ونضعه فوق خليط النشا والسكر مع التحريك المستمر.

نقوم بخفق بياض البيض جيدًا، ثم نضيفه إلى الخليط مع الاستمرار بالخفق.

نرش القالب أو الوعاء الذي نريد وضع الخليط به بالسكر البودة من ثم نسكب الخليط ويترك ليبرد بدون تغطية الوعاء حتى يجف بالكامل.

طريقة تحضير حلوى الخطمي