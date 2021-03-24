وصفة الهريسة في المنزل بطريقة شهية ولذيذه مثل محلات الحلويات

وصفة الهريسة في المنزل بطريقة شهية ولذيذة، تعتبر الهريسة من أكثر الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بشكل دائم ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة ويمكن تجهيزها في المنزل في وقت قليل، حيث يحب الكثير من الأشخاص تناولها بجانب كوب الحليب أو الشاي والبعض الآخر يفضلون تناول الهريسة بجانب القهوة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل الهريسة في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة بشكل تفصيلي لكي تتمكني تجهيزها مثل المحلات.

وصفة الهريسة في المنزل

نقدم لكم مكونات عمل الهريسة في المنزل مثل المحلات

300 جرام من السميد

100 جرام من السكر

50 ملم ماء زهر البرتقال

70 ملم من الماء

250 من اللوز المطحون

125 غرام من الزبدة الزائدة

حبات اللوز الكاملة للتزيين وقطر.

طريقه تجهيز الهريسة

أولا نقوم بتجهيز وعاء ونضيف إليه السميد والسكر وتقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ثم نقوم بإضافة الزبدة واخلطي المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم تترك لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح، في الخطوة التالية نقوم بإضافة الماء وماء الزهر إلى السميد وتقلب المكونات حتى تتماسك جيداً.

ثم نقوم بتجهيز الصينية الخاصة بالهريسة ونضيف إليها الزيت أو السمنة ونقوم بوضع الخليط ويتم تثبيته جيداً ثم تقسيمها بالسكين ثم أضافة حبات اللوز على كل قطعة بعد ذلك يتم تسخين الفرن قبل وضعها ب 10 دقائق على الأقل ثم يتم وضعها في الفرن لمده 30 دقيقة أو أكثر حتى تنضج على نار متوسطة ويصبح لونها ذهبي بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتقطيعها ثم وضع عليها القطر أو الشربات، ويتم تركها حتى تبرد ثم يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم تناولها مع القهوة أو الشاي او الحليب ويمكن تقديمها للأطفال مع العصائر الطبيعية.