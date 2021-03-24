سر نجاح الكيكة الاسفنجية وتكون هشه مثل القطن بطريقة شهية بالمكونات والخطوات المطلوبة

نقدم لكم سر نجاح الكيكة الاسفنجية، يعتبر الكيك من أكثر المعجنات التي يحب الكبار والصغار تناولها في أي وقت وخاصة على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء بجانب الشاي بالحليب حيث يمكن تجهيز الكيك بطرق مختلفة ومتنوعة، وبالتالي لا يحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزه، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية ومكوناته خطوات سهلة ولا تحتاج الكثير من الوقت.

سر نجاح الكيكة الاسفنجية

نقدم لكم عبر موقعنا المكونات التي تجعل الكيك هش مثل الإسفنج:

كوب من السكر

كوب من الطحين

ملعقة من الفانيليا

ست حبات من البيض.

طريقه تجهيز الكيك الإسفنجية

أولا يتم تسخين الفم على درجة حرارة 180 بعد ذلك يتم تجهيز قالب الكيك ونقوم بإضافة ورق الزبدة في ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً ونقوم بوضع في وعاء ونخلط السكر والبيض والفانيليا مع بعضها في الخلاط الكهربائي وبعد أن تتجانس ثم يتم خلط مرة أخرى حتى يتضاعف حجمه ويصبح سميك بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب من الدقيق على هذه المكونات وتقلب جيدا من الأسفل إلى الأعلى، بعد ذلك يتم إضافة باقي الطحين ولكن بشكل تدريجي حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في قالب الكيك ويتم وضع في الفرن لمدة 20 دقيقة أو أكثر حتى ينضج الكيك حيث يمكنك وضع عود خشبي أو السكين لكي تتأكدي من أن الكيك أصبح ناضج تماماً، وذلك عند وضع فيه منتصف الكيكه اذا خرج نظيف أصبح الكيك ناضج، أما في حالة خارجة يوجد قليل من المزيج أنه ما زال لم ينضج يتم تركه قليلا.

بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن ويترك حتى يهدأ ثم يتم إخراجه من قالب الكيك ويتم تقطيع الكيك وإزالة ورق الزبدة ثم البدء بعد تقطيعه ووضعه في أطباق التقديم وتناول وبالهناء والشفاء.