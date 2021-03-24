طريقة تحضير الكنافة بالقشطة مثل محلات الحلواني في المنزل

الكنافة بالقشطة من الحلويات الأساسية التي لا تخلو منها السفرة الرمضانية في أي بيت عربي، وهي من الحلويات التي يمكنك إعدادها في أي وقت، فهي تمتاز بسهولة تحضيرها و طعمها المحبب لكل أفراد الأسرة كما أنها غنية بالعناصر الغذائية لتغذية أطفالك الصغار ونقدم لكِ أبسط طريقة لعمل الكنافة بالقشطة وبمذاق شهي لا يقاوم. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة نقدم لكم المكونات التي تحتاجين إليها وأولا مكونات الكنافة: نصف كيلو من الكنافة.

كوب متوسط من السكر الناعم.

كوب متوسط من السمن.

مكسرات حسب الرغبة مكونات القشطة: كوبان من الحليب كامل الدسم.

معلقتين كبار من النشا.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. مكونات القطر (الشربات): كوبان من السكر.

كوب من الماء.

معلقتين من عصير الليمون. طريقة تحضير القشطة قومي بإحضار إناء متوسط الحجم ضعي به مقدار الحليب والنشا والفانيليا وقومي بمزج الخليط جيدًا.

ارفعي الإناء على نار متوسطة واستمري في عملية التقليب حتى يصل الخليط إلى قوام كريمي متوسط يشبه القشطة ثم ضعيه في إناء آخر ليبرد. ثانيًا الشربات قومي بوضع السكر والماء في إناء على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى ذوبان السكر.

بعد عدة دقائق وعند بداية غليان الخليط قومي بإضافة عصير الليمون للمزيج واتركيه حتى يبرد. ثالثًا الكنافة: قومي بتقطيع الكنافة ووضعها في وعاء عميق، وقومي بإضافة السمن والسكر إليها ثم قومي بعد ذلك بفرك الكنافة جيدًا.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم وقومي بدهنها بالسمن ثم ضعي نصف مقدار الكنافة بها ويجب أن تقومي بالضغط عليها جيدًا لتتماسك.

قومي بوضع القشطة التي قمتي بإعدادها على مقدار الكنافة الموجود في الصينية وتأكدي من فردها جيدًا.

قومي بوضع الكنافة المتبقية في الصينية و اضغطي عليها برفق.

قومي بوضع الكنافة في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تصل إلى اللون الذهبي.

أخيرًا بعد أن تصل الكنافة للون الذهبي قومي بوضع الشربات عليها بالكمية المناسبة وتترك لتقدم باردة. مكونات القشطة:مكونات القطر (الشربات):ثانيًا الشرباتثالثًا الكنافة: الوسوم

الكنافة بالقشطة من الحلويات الأساسية التي لا تخلو منها السفرة الرمضانية في أي بيت عربي، وهي من الحلويات التي يمكنك إعدادها في أي وقت، فهي تمتاز بسهولة تحضيرها و طعمها المحبب لكل أفراد الأسرة كما أنها غنية بالعناصر الغذائية لتغذية أطفالك الصغار ونقدم لكِ أبسط طريقة لعمل الكنافة بالقشطة وبمذاق شهي لا يقاوم. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة نقدم لكم المكونات التي تحتاجين إليها وأولا مكونات الكنافة: نصف كيلو من الكنافة.

كوب متوسط من السكر الناعم.

كوب متوسط من السمن.

مكسرات حسب الرغبة مكونات القشطة: كوبان من الحليب كامل الدسم.

معلقتين كبار من النشا.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. مكونات القطر (الشربات): كوبان من السكر.

كوب من الماء.

معلقتين من عصير الليمون. طريقة تحضير القشطة قومي بإحضار إناء متوسط الحجم ضعي به مقدار الحليب والنشا والفانيليا وقومي بمزج الخليط جيدًا.

ارفعي الإناء على نار متوسطة واستمري في عملية التقليب حتى يصل الخليط إلى قوام كريمي متوسط يشبه القشطة ثم ضعيه في إناء آخر ليبرد. ثانيًا الشربات قومي بوضع السكر والماء في إناء على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى ذوبان السكر.

بعد عدة دقائق وعند بداية غليان الخليط قومي بإضافة عصير الليمون للمزيج واتركيه حتى يبرد. ثالثًا الكنافة: قومي بتقطيع الكنافة ووضعها في وعاء عميق، وقومي بإضافة السمن والسكر إليها ثم قومي بعد ذلك بفرك الكنافة جيدًا.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم وقومي بدهنها بالسمن ثم ضعي نصف مقدار الكنافة بها ويجب أن تقومي بالضغط عليها جيدًا لتتماسك.

قومي بوضع القشطة التي قمتي بإعدادها على مقدار الكنافة الموجود في الصينية وتأكدي من فردها جيدًا.

قومي بوضع الكنافة المتبقية في الصينية و اضغطي عليها برفق.

قومي بوضع الكنافة في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تصل إلى اللون الذهبي.

أخيرًا بعد أن تصل الكنافة للون الذهبي قومي بوضع الشربات عليها بالكمية المناسبة وتترك لتقدم باردة. مكونات القشطة:مكونات القطر (الشربات):ثانيًا الشرباتثالثًا الكنافة:

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