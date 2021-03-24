بسكوت الشاى السادة للفطور بطريقة سهل وسريع

لا شد أن بسكوت الشاى السادة على الرغم من بساطته إلا أنه محبب من الجميع ويحب الجميع شراءه وتناوله خاصة الأطفال حيث يقدم في الصباح على الفطور مع كوب من اللبن المغذي أو الشاي أو القهوة، يمكنك أنت أيضاً تحضيره في المنزل بنفسك وتقديمه أو استخدامه في عمل أطباق متنوعة من الحلويات والتورتات فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. بسكوت الشاى السادة المقادير اللازمة لتحضير البسكوت: بيضتان كبيرتان في الحجم.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة واحدة من الزبادي البلدي.

نصف كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو البودر الغير محلى. بسكوت الشاى السادة المقادير اللازمة لتحضير البسكوت: خطوات تحضير بسكوت الشاى السادة: أحضري البيض واكسريه في وعاء مناسب الحجم. أضيفي السكر واخفقي بالمضرب الكهربائي أو اليدوي. اخفقي المكونات حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات ويتكون لديك خليط فاتح. أضيفي الزيت واخفقي حتى يختلط بالخليط. أضيفي الزبادى والفانيليا والبيكنج بودر وقلبي. اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة بها. أضيفي الدقيق بالتدريج مع التقليب باستمرار حتى يختفي الدقيق تماماً. استخدمي يديك لعجن الخليط حتى تحصلي على عجينة طرية ناعمة. قسمي العجينة إلى جزئين الجزء الأول اتركيه سادة والثاني أضيفي إليه الكاكاو. في حال شعرت أن العجينة جافة للغاية يمكنك إضافة المزيد من الزبادي. قومي بفرد العجين باستخدام الشوبك على سطح أملس مغطى بالدقيق. استخدمي قطاعات البسكويت بأشكال مختلفة وقطعي العجينة إلى قطع. أحضري صينية الخبز وغلفيها بورق الزبدة. ضعي قطع البسكويت في الصينية ثم أدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة. خطوات تحضير بسكوت الشاى السادة: الوسوم

لا شد أن بسكوت الشاى السادة على الرغم من بساطته إلا أنه محبب من الجميع ويحب الجميع شراءه وتناوله خاصة الأطفال حيث يقدم في الصباح على الفطور مع كوب من اللبن المغذي أو الشاي أو القهوة، يمكنك أنت أيضاً تحضيره في المنزل بنفسك وتقديمه أو استخدامه في عمل أطباق متنوعة من الحلويات والتورتات فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. بسكوت الشاى السادة المقادير اللازمة لتحضير البسكوت: بيضتان كبيرتان في الحجم.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة واحدة من الزبادي البلدي.

نصف كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو البودر الغير محلى. بسكوت الشاى السادة المقادير اللازمة لتحضير البسكوت: خطوات تحضير بسكوت الشاى السادة: أحضري البيض واكسريه في وعاء مناسب الحجم. أضيفي السكر واخفقي بالمضرب الكهربائي أو اليدوي. اخفقي المكونات حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات ويتكون لديك خليط فاتح. أضيفي الزيت واخفقي حتى يختلط بالخليط. أضيفي الزبادى والفانيليا والبيكنج بودر وقلبي. اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة بها. أضيفي الدقيق بالتدريج مع التقليب باستمرار حتى يختفي الدقيق تماماً. استخدمي يديك لعجن الخليط حتى تحصلي على عجينة طرية ناعمة. قسمي العجينة إلى جزئين الجزء الأول اتركيه سادة والثاني أضيفي إليه الكاكاو. في حال شعرت أن العجينة جافة للغاية يمكنك إضافة المزيد من الزبادي. قومي بفرد العجين باستخدام الشوبك على سطح أملس مغطى بالدقيق. استخدمي قطاعات البسكويت بأشكال مختلفة وقطعي العجينة إلى قطع. أحضري صينية الخبز وغلفيها بورق الزبدة. ضعي قطع البسكويت في الصينية ثم أدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة. خطوات تحضير بسكوت الشاى السادة:

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