أسرار قرمشة البطاطس وطريقة تحضيرها بقوام هش كما المطاعم

يحب الجميع تناول البطاطس المقرمشة التي تحضر في المطاعم ويتعجبون من قوامها وطعمها الشهي وترغب ربات المنزل في معرفة واسرار قرمشة هذه البطاطس وكيف تحضر لتصبح بتلك الطريقة الرائعة، ولهذا جمعنا لكم في هذا المقال أهم التفاصيل والأسباب التي تمكنك من الحصول على أصابع بطاطس كما تحضر تماماً في المطاعم فتابعينا لتعرفي كل تلك الأسرار.

أسرار قرمشة البطاطس شروط الحصول على بطاطس مقرمشة:

في البداية لابد على الحرص على احتيار نوع بطاطس جيد ومناسب للتحمير فأفضل بطاطس يمكنك تحميرها وتحصل على النتيجة المطلوبة هي البطاطس عالية النشا أما البطاس العادية لا تصلح إلا للطهي فقط.

من المهم أيضاً اختيار نوع زيت جيد مخصص للقلي فالزيوت العادية تحترق بسرعة بمجرد تسخينها أو تعرضها لقدر قليل من الحرارة مقارنة بزيت التحمير مما يسبب احتراق البطاطس وإفسادها أثناء عملية التحمير.

يتم وضع كمية غزيرة من الزيت في الطاسة مع الحرص على أن يغطي الزيت البطاطس لضمان تحميرها بشكل جيد ،كما يفضل وضع كمية صغيرة قدر الإمكان من البطاطس في كل مرة وعدم التزاحم.

نصائح هامة وأسرار قرمشة البطاطس:

يتم وضع البطاطس على نار هادئة أولاً لتنضج من الداخل ثم بمجرد أن تصبح ذهبية قليلاً يتم رفع درجة الحرارة لتأخذ القوام المقرمش الذي ترغب فيه.

للحصول على نكهة جيدة للبطاطس يمكنك نقعها في ماء مثلج به القليل من الملح والليمون بعد سلقها مباشرة أو يمكنك إضافة أي نكهة أخرى ترغبين بها، كما يفضل تركها في ماء النقع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد قلي البطاطس احرصي على وضعها على مناديل ورقية لتمتص الزيت الزائد ثم رشي عليها القليل من الملح الناعم لتصبح جاهزة للتقديم.