القطايف العصافيري الشامية الشهية بحشو مميز مثل محلات الحلويات

تعد القطايف العصافيري الشامية من أشهى أنواع الحلويات والتي تحضر بكثرة في شهر رمضان المبارك حيث تحضر تلك الحلوى بالدقيق وتم حشوها بالكريمة والمكسرات ،تحضر تلك الحلوي في العديد من محلات الحلويات وعربات الباعة المتجولين لذلك بدلاً من شرائها من أماكن مجهولة المصدر يمكنك تحضيرها في منزلك بمقادير متوفرة وخطوات بسيطة فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. القطايف العصافيري الشامية المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: القطايف العصافيري الشامية المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: خطوات تحضير القطايف العصافيري الشامية: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العاقة به. ضعي الدقيق في وعاء ثم أضيفي السكر والبيكنج بودر والخميرة والملح. قلبي المكونات الجافة معاً حتى تمتزج. قومي بإضافة الماء بشكل تدريجي إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى تبدأ العجينة في التشكل. ضعي العجين في وعاء ثم غطيها بورق الاسترتش. اتركي العجينة في مكان دافئ حتى تتخمر وتهدأ لمدة ساعة. قوي بتسخين طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت على النار. استخدمي المغرفة في وضع القليل من العجينة بحث تكشل فطائر صغيرة. اتركي العجين حتى يتماسك وينضج ويحمر من الاسفل. اقلبي القطايف على الجانب الآخر واتركيها حتى تحمر من كل الجهات. افعلي ذلك مع كل كمية الجين المتوفرة حتى تنتهي منها. اتركي العجينة في طبق حتى تبرد وغطيها جيداً. أحضري كريمة الخفق الجاهزة وضعيها في كيس الحلواني. ضعي الكريمة داخل القطايف واثنيها لتأخذ الشكل المطلوب. زيني القطايف بالمكسرات وقدميها باردة بعد الفطور في رمضان. يمكنك إضافة أي حشو تريدين كالشوكولاتة أو الكاسترد. خطوات تحضير القطايف العصافيري الشامية: الوسوم

تعد القطايف العصافيري الشامية من أشهى أنواع الحلويات والتي تحضر بكثرة في شهر رمضان المبارك حيث تحضر تلك الحلوى بالدقيق وتم حشوها بالكريمة والمكسرات ،تحضر تلك الحلوي في العديد من محلات الحلويات وعربات الباعة المتجولين لذلك بدلاً من شرائها من أماكن مجهولة المصدر يمكنك تحضيرها في منزلك بمقادير متوفرة وخطوات بسيطة فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. القطايف العصافيري الشامية المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: القطايف العصافيري الشامية المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: خطوات تحضير القطايف العصافيري الشامية: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العاقة به. ضعي الدقيق في وعاء ثم أضيفي السكر والبيكنج بودر والخميرة والملح. قلبي المكونات الجافة معاً حتى تمتزج. قومي بإضافة الماء بشكل تدريجي إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى تبدأ العجينة في التشكل. ضعي العجين في وعاء ثم غطيها بورق الاسترتش. اتركي العجينة في مكان دافئ حتى تتخمر وتهدأ لمدة ساعة. قوي بتسخين طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت على النار. استخدمي المغرفة في وضع القليل من العجينة بحث تكشل فطائر صغيرة. اتركي العجين حتى يتماسك وينضج ويحمر من الاسفل. اقلبي القطايف على الجانب الآخر واتركيها حتى تحمر من كل الجهات. افعلي ذلك مع كل كمية الجين المتوفرة حتى تنتهي منها. اتركي العجينة في طبق حتى تبرد وغطيها جيداً. أحضري كريمة الخفق الجاهزة وضعيها في كيس الحلواني. ضعي الكريمة داخل القطايف واثنيها لتأخذ الشكل المطلوب. زيني القطايف بالمكسرات وقدميها باردة بعد الفطور في رمضان. يمكنك إضافة أي حشو تريدين كالشوكولاتة أو الكاسترد. خطوات تحضير القطايف العصافيري الشامية:

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