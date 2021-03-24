التهاب الغدة الدرقية وعلاقته بفيروس كورونا

مازالت الدراسات والأبحاث الطبية تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا من حيث أسبابه وأعراضه ومضاعفاته، والأعراض دوت الخليج أكثر ماركزت عليه الدراسات وذلك بسبب أن فيروس كورونا بات يسبب أعراض كثيرة، وفي كل مرة نكتشف عرض جديد يسببه، وهاهي دراسة ترتبط بينه وبين التهاب الغدة الدرقية، فكيف ذلك؟

التهاب الغدة الدرقية وكورونا:

كشفت دراسة إيطالية حديثة، أجراها باحثون في جامعة ميلانو بإيطاليا، ونشرت في موقع medicalxpress أن فيروس كورونا المستجد قد يسبب التهاب في الغدة الدرقية لبعض المرضى.

وتوصلت الدراسة إلى أن بعض مرضى كورونا المتوسط إلى الشديد يعانون من التهاب في الغدة الدرقية يختلف عن التهاب الغدة الدرقية الناجم عن فيروسات أخرى.

ووجدت نتائج الدراسة، أن ثلث المشاركين في الدراسة ظلوا يعانون من علامات التهاب الغدة الدرقية بعد ثلاثة أشهر، على الرغم من تطبيع وظيفة الغدة الدرقية لديهم.

تفاصيل الدراسة:

في ربيع عام 2020، كان 15% من مرضى كورونا في مستشفى بميلانو بإيطاليا، يعانون من تغيرات في هرمون الغدة الدرقية لأسباب متعددة، بما في ذلك التهاب الغدة الدرقية، وبالمقارنة، فإن 1% فقط من المرضى في المستشفى خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الوباء كان لديهم تغيرات في هرمون الغدة الدرقية،.

وقالت الباحثة الرئيسية إيلاريا مولر، من الجامعة ذاتها، أنهم يحاولون معرفة ما إذا كان التهاب الغدة الدرقية المرتبط بكورونا، وهو الفيروس المسبب لمرض كورونا، يتبع نفس نمط التهاب الغدة الدرقية الناجم عن فيروسات أخرى.

وبدأت مراقبة لرصد وظيفة الغدة الدرقية للمرضى كل ثلاثة أشهر بعد دخولهم المستشفى بسبب كورونا، ويخضع المرضى لفحوصات روتينية للدم والموجات فوق الصوتية لمراقبة وظائف الغدة الدرقية وعلامات الالتهاب.

ووجدت مولر أن التهاب الغدة الدرقية لدى المصابين بمرض كورونا يختلف عن التهاب الغدة الدرقية النموذجي بعدة طرق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.