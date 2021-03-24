لعشاق الأسماك بمختلف أنواعها، يمكنكم تحضير سمك موسى بالبقدونس والليمون ويعتبر سمك موسى من أنواع السمك ويتم تقديمه في المطاعم بوصفة مختلفة عن تحضير السمك العادي، ومن خلال إضافة البقدونس والليمون إلى السمك يكتسب نكهة وطعم رائع، وفيما يلي تعرف على مكونات تحضير السمك وخطوات التحضير.

طريقة عمل سمك موسى بالبقدونس والليمون

عند إضافة نكهة من التوابل أو الخضروات إلى السمك يصبح ذو طعم رائع ومختلف، من بين هذه النكهات إضافة التوابل والبقدونس والليمون.

أولاً المكونات:

من خلال تجهيز المكونات التالية يمكن تحضير أفضل وجبة من يمك موسى مضافة إليه بقدونس وليمون وكزبرة تمنحه مذاق مختلف:

أربعة من سمكات موسى.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة ونصف صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة ونصف من الخل.

بصلة بيضاء متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف حزمة من البقدونس.

ملعقتان كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

أرز بني للسمك.

خطوات عمل أرز موسى بالبقدونس والليمون

بعد تحضير المكونات في المطبخ يمكن تحضيره على طريقة أفضل المطاعم العالمية التي تقدم وجبات الأسماك من خلال هذه الخطوات: