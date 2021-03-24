طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن خلال عشر دقائق بأبسط التكاليف وبأقل مجهود

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن خلال عشر دقائق، تعد كيكة البسكويت من الحلويات الباردة تحضر بدون فرن وتعد من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص سواء الأطفال أو الكبار، فمنها كيك القهوة وكيك النسكافية الباردة تحضر بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد والحفلات العائلية، تتميز بطعمها اللذيذ والشهي تحضر بكثرة في موسم الصيف، حيث أنها تقدم باردة لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنها تمتاز بأنها سهلة الهضم، تحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى بذل مجهود، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن.طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن
يمتاز كيك البسكويت البارد بتكلفته البسيطة، يمكن لربة المنزل تحضير لعائلتها في المنزل دون شرائها جاهزة من الخارج بأسعار باهظة، يمكن تحضيرها في المنزل في 10 دقائق فقط، حيث تعد من الحلويات الشهية المفضلة لدى الكثيرين، حيث أنها من الوصفات التي تستحق التجربة حيث يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو بين الوجبات مع كوب القهوة والشاي.المكونات:
- 2 باكو من البسكويت.
- كوب ونصف من الحليب البارد.
- علبة من القشطة.
- خمس أكياس من كريم شانتيه.
طريقة التحضير:
- يتم تحضير المضرب الكهربائي ويوضع فيه الحليب البارد والكريم شانتيه، ويتم خفقها جيداً حتى تتكثف الكريمة قليلاً.
- يتم إضافة القشطة مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على قوام كريمي.
- يحضر صينية ثم يتم غمس البسكويت في خليط الحليب، ثم يرص في الصينية ثم يتم وضع طبقة من الكريمة على البسكويت بالتساوي.
- تكرر تلك الخطوة حتى عمل ثلاث طبقات من كيكة البسكويت، ثم تزين الكيك بالبسكويت المطحون والشيكولاته.
- ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تمام التماسك.
- تخرج كيكة البسكويت من الثلاجة وتقطع ثم تقدم بجانب كوب الشاي والنسكافيه، واستمتعي بأحلى طعم كيكة بسكويت على البارد.
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