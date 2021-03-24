الكنافه بالكريمه بالطريقة الاصلية الفاخرة بطريقة المحلات الكبيرة وسر لونها وطعمها الجميل

الكنافه بالكريمه بالطريقة الاصلية الفاخرة بطريقة المحلات تتميز بالحلويات الشرقية المفضلة لدى العديد من الأشخاص ولكننا نقوم بتناولها بصفة مستمر داخل شهر رمضان، وايضا نقوم بتناولها بالكريمة أو نقوم بوضع كمية من القشطة أو يمكن ايضا نقوم بتناولها ساده أو بالمكسرات، ويتم صنع الكنافة داخل المنزل بملذات مختلف، وطعم مميز افضل بكثير من أن نقوم بشرائها اسعار غالية، وطعم غير مميز كل ما عليكي ياعزيزتي أن تقومي باتباع هذا المقال لكي تتعلمي المقادير المضبوطة بتغطية الكنافة بالكريمة:- الكنافه بالكريمه بالطريقة الاصلية الفاخرة بطريقة المحلات المكونات: كيلو الا ربع من الكنافة.

خمس ملاعق من السمن.

2 كوب من الحليب.

خمس ملاعق من النشاط

خمس ملاعق من الكريمة

نصف كوب من السكر.

كوب كبير من القشطة

2 كوب و نصف من الشربات. طريقة تحضير الكنافة قومي بتحضير وعاء عميق وضعي فيه الحليب البارد.

و كمية بسيطة من النشا.

ثم يمكنك أن تقوم في إشعال النار.

ولكن يفضل أن يتم تقليب هذه المكونات جيدا.

يمكنك الأن أن تقوم بوضع الكريمة على الحليب.

وتستمر فيه تحريك هذه المكونات جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ارفعي هذا المزيج ثم يتم اضافة بعد ذلك القشطة.

ويترك هذا المزيج لكي يبرد تماما.

نبدأ في تحضير طريقة عمل الكنافة يتم تحضير صينية و ضعي فيها القليل من الزبدة

يتم تحضير صينية و ضعي فيها القليل من الزبدة ضعي القليل من الكنافة.

ثم ابدئي بوضع القشطة والكريمة في النصف.

ثم قومي بإضافة كمية اخرى من الكنافة

و يتم تغطية القشطة جيدا.

نبدأ بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

بعد ذلك نقوم فى تقديمها بعد وضع الشربات طريقة ثانيه لتحضير الكنافة بالكريمة طريقة تحضير الكنافةطريقة ثانيه لتحضير الكنافة بالكريمة المكونات 500 جرام من الكنافة.

350 جرام من السمن.

150 جرام من الحليب.

ملعقتين من النشا.

150 جرام من كريمة الحلواني.

ملعقتين من القشطة 100 جرام من السكر.

كوب كبير من الشربات طريقة تحضير الكنافة ضعي الحليب ثم اضافة النشا وكريمه خفق.

قلبي هذه المكونات جيدا واتركيها لكي تصبح سميكة.

بعد ذلك نقوم بتركها لتبرد تماما.

ثم نقوم بوضع الكنافة، ويتم تقطيعه جيدا ونضع عليها كمية من السمن فى وعاء عميق.

ثم نقوم بتحضير الصينية ونضع فيها كمية من الكنافة المدهونة بالزبدة.

ونضع على الوجه كمية بسيطة من الزبدة.

ونبدا باضافة القشطة أو الكريمة في النصف

ونتجنب عدم وجود أي قشطة في الحروف.

نبدأ بوضع كمية اخرى من الكنافة.

نقوم بخلط الكنافة جيدا.

واتركيها 10 دقائق ثم ادخليها الفرن. طريقة تحضير الكنافة الوسوم

الكنافه بالكريمه بالطريقة الاصلية الفاخرة بطريقة المحلات تتميز بالحلويات الشرقية المفضلة لدى العديد من الأشخاص ولكننا نقوم بتناولها بصفة مستمر داخل شهر رمضان، وايضا نقوم بتناولها بالكريمة أو نقوم بوضع كمية من القشطة أو يمكن ايضا نقوم بتناولها ساده أو بالمكسرات، ويتم صنع الكنافة داخل المنزل بملذات مختلف، وطعم مميز افضل بكثير من أن نقوم بشرائها اسعار غالية، وطعم غير مميز كل ما عليكي ياعزيزتي أن تقومي باتباع هذا المقال لكي تتعلمي المقادير المضبوطة بتغطية الكنافة بالكريمة:- الكنافه بالكريمه بالطريقة الاصلية الفاخرة بطريقة المحلات المكونات: كيلو الا ربع من الكنافة.

خمس ملاعق من السمن.

2 كوب من الحليب.

خمس ملاعق من النشاط

خمس ملاعق من الكريمة

نصف كوب من السكر.

كوب كبير من القشطة

2 كوب و نصف من الشربات. طريقة تحضير الكنافة قومي بتحضير وعاء عميق وضعي فيه الحليب البارد.

و كمية بسيطة من النشا.

ثم يمكنك أن تقوم في إشعال النار.

ولكن يفضل أن يتم تقليب هذه المكونات جيدا.

يمكنك الأن أن تقوم بوضع الكريمة على الحليب.

وتستمر فيه تحريك هذه المكونات جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ارفعي هذا المزيج ثم يتم اضافة بعد ذلك القشطة.

ويترك هذا المزيج لكي يبرد تماما.

نبدأ في تحضير طريقة عمل الكنافة يتم تحضير صينية و ضعي فيها القليل من الزبدة

يتم تحضير صينية و ضعي فيها القليل من الزبدة ضعي القليل من الكنافة.

ثم ابدئي بوضع القشطة والكريمة في النصف.

ثم قومي بإضافة كمية اخرى من الكنافة

و يتم تغطية القشطة جيدا.

نبدأ بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

بعد ذلك نقوم فى تقديمها بعد وضع الشربات طريقة ثانيه لتحضير الكنافة بالكريمة طريقة تحضير الكنافةطريقة ثانيه لتحضير الكنافة بالكريمة المكونات 500 جرام من الكنافة.

350 جرام من السمن.

150 جرام من الحليب.

ملعقتين من النشا.

150 جرام من كريمة الحلواني.

ملعقتين من القشطة 100 جرام من السكر.

كوب كبير من الشربات طريقة تحضير الكنافة ضعي الحليب ثم اضافة النشا وكريمه خفق.

قلبي هذه المكونات جيدا واتركيها لكي تصبح سميكة.

بعد ذلك نقوم بتركها لتبرد تماما.

ثم نقوم بوضع الكنافة، ويتم تقطيعه جيدا ونضع عليها كمية من السمن فى وعاء عميق.

ثم نقوم بتحضير الصينية ونضع فيها كمية من الكنافة المدهونة بالزبدة.

ونضع على الوجه كمية بسيطة من الزبدة.

ونبدا باضافة القشطة أو الكريمة في النصف

ونتجنب عدم وجود أي قشطة في الحروف.

نبدأ بوضع كمية اخرى من الكنافة.

نقوم بخلط الكنافة جيدا.

واتركيها 10 دقائق ثم ادخليها الفرن. طريقة تحضير الكنافة

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