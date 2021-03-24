لكل العرايس خلطة تبييض منطقة البكينى والجسم كامل في دقائق ومضمونة لازالة سواد سنين

لكل العرايس خلطة تبييض منطقة البكينى والجسم كامل في دقائق بعض الخلطات السحرية تعمل دائما في التخلص من الاسمرار التي يتواجد من الرقبة واليدين والبشرة، لذلك تسعى جميع النساء والعروسة قبل زفافها بالاهتمام بنفسها،وبشرط استخدام الوصفات الطبيعية التي تخلصك أيضا من الترهلات التي تتواجد في البشرة والبقع الداكنة أصبح بإمكانك اليوم أن تكون واستخدام بعض الخلطات الطبيعية التي سوف نتحدث عنها. لكل العرايس خلطة تبييض منطقة البكينى والجسم كامل في دقائق لكل العرايس خلطة تبييض منطقة البكينى والجسم كامل في دقائق ملعقتين خميرة فورية.

ملعقتين من الزبادي طريقة التحضير جميع المكونات من الخميرة الفورية والزبادي.

ثم أبدأ بوضعها على بشرتك.

وانتظري 10 دقائق .

ثم أبدأ بغسل بشرتك جيدا. خلطة الليمون، ماء الورد والجليسرين خلطة الليمون، ماء الورد والجليسرين المقادير :- القليل من الجلسرين

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير ليمون.

ملعقة من زيت الزيتون طريقة التحضير ضعي الجلسرين وماء الورد وعصير الليمون وزيت الزيتون.

واخلطيهم جيدا.

ثم ضعي هذا الماسك على بشرتك والاماكن التي يوجد بها بقع داكنة وهالات سوداء.

ويمكنك أيضا أن تضعى هذا المزيج في الاماكن الداكنة بالجسم .

. انتظري لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بشطف الجسم جيدا باستخدام الماء البارد. خلطة السكر والخميرة لتبييض خلطة السكر والخميرة لتبييض المكونات:- من السكر الخشن.

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من زيت الزيتون طريقة التحضير كافة المكونات من الخميرة والسكر الخشن وزيت الزيتون.

ثم بعد ذلك خذي كمية من هذا الماسك وضعيه على بشرتك.

ولكن يفضل تدليك البشرة بحركة دائرية بعد ذلك انتظري لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بتدليك الجسم مرة ثانية.

وبعد ذلك يتم غسل الجسم جيدا.

وسوف تجدين أن البشرة أصبحت بيضاء وناعمه. مميزات الوصفة:- تساعد على ترطيب البشرة.

تعمل تنعيم البشرة و التخلص من الهالات السوداء التي توجد تحت العين

التي توجد تحت العين هذا الماسك يعمل ايضا على تفتيح الرقبة و اليدين والكوع والركب مميزات الوصفة:- الوسوم

لكل العرايس خلطة تبييض منطقة البكينى والجسم كامل في دقائق بعض الخلطات السحرية تعمل دائما في التخلص من الاسمرار التي يتواجد من الرقبة واليدين والبشرة، لذلك تسعى جميع النساء والعروسة قبل زفافها بالاهتمام بنفسها،وبشرط استخدام الوصفات الطبيعية التي تخلصك أيضا من الترهلات التي تتواجد في البشرة والبقع الداكنة أصبح بإمكانك اليوم أن تكون واستخدام بعض الخلطات الطبيعية التي سوف نتحدث عنها. لكل العرايس خلطة تبييض منطقة البكينى والجسم كامل في دقائق لكل العرايس خلطة تبييض منطقة البكينى والجسم كامل في دقائق ملعقتين خميرة فورية.

ملعقتين من الزبادي طريقة التحضير جميع المكونات من الخميرة الفورية والزبادي.

ثم أبدأ بوضعها على بشرتك.

وانتظري 10 دقائق .

ثم أبدأ بغسل بشرتك جيدا. خلطة الليمون، ماء الورد والجليسرين خلطة الليمون، ماء الورد والجليسرين المقادير :- القليل من الجلسرين

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير ليمون.

ملعقة من زيت الزيتون طريقة التحضير ضعي الجلسرين وماء الورد وعصير الليمون وزيت الزيتون.

واخلطيهم جيدا.

ثم ضعي هذا الماسك على بشرتك والاماكن التي يوجد بها بقع داكنة وهالات سوداء.

ويمكنك أيضا أن تضعى هذا المزيج في الاماكن الداكنة بالجسم .

. انتظري لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بشطف الجسم جيدا باستخدام الماء البارد. خلطة السكر والخميرة لتبييض خلطة السكر والخميرة لتبييض المكونات:- من السكر الخشن.

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من زيت الزيتون طريقة التحضير كافة المكونات من الخميرة والسكر الخشن وزيت الزيتون.

ثم بعد ذلك خذي كمية من هذا الماسك وضعيه على بشرتك.

ولكن يفضل تدليك البشرة بحركة دائرية بعد ذلك انتظري لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بتدليك الجسم مرة ثانية.

وبعد ذلك يتم غسل الجسم جيدا.

وسوف تجدين أن البشرة أصبحت بيضاء وناعمه. مميزات الوصفة:- تساعد على ترطيب البشرة.

تعمل تنعيم البشرة و التخلص من الهالات السوداء التي توجد تحت العين

التي توجد تحت العين هذا الماسك يعمل ايضا على تفتيح الرقبة و اليدين والكوع والركب مميزات الوصفة:-

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