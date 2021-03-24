كيكة القهوة اللذيذة بصوص الشيكولاته حضريها في المنزل بأسهل الطرق وبأقل التكاليف، تعد كيك القهوة من أفضل وأطعم أنواع الكيك، تحضر بطرق سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، يفضل العديد من الأشخاص تناولها على وجبة الإفطار مع كوب القهوة أو الشاي، تتميز بطعمها اللذيذ والشهي تقدم بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، كما تقدمها ربة المنزل لعائلتها في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار باهظة، سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال بأبسط الطرق وأفضلها، حيث يفضلها الأطفال والكبار ويحبون تناولها مع كوب القهوة، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط تابعونا للتعرف على طريقة عمل كيكة القهوة بصوص الشيكولاته. طريقة عمل كيكة القهوة اللذيذة بصوص الشيكولاته

المكونات: 2 كوب من الدقيق.

كيس فانيليا.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من القهوة. للتزيين: 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف كوب من السكر البودر.

شرائح من الشوكولاته.

ربع كوب من الزيت. طريقة التحضير: يحضر الخلاط الكهربائي و يوضع فيه السمنة والسكر والحليب، ثم تمزج المكونات معاً.

ثم يضاف الفانيليا والبيض والقهوة مع الإستمرار بالخفق، ثم في إناء أخر يخلط الملح والبيكنج بودر والدقيق مع بعضهم، ثم يتم إضافتهم إلى خليط السمنة والحليب، ثم تمزج المكونات حتى الحصول على خليط متجانس.

تحضر صينية فرن مدهونة بالزبدة أو السمن ثم تصب فيها مكونات الكيك بالتساوي، ثم يسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم يوضع في صينية الكيك لمدة نصف ساعة حتي تمام النضج.

يحضر إناء أخر يتم فيه مزج الحليب والقهوة والسكر والزيت والكاكاو و شرائح الشيكولاته، ثم يرفع الخليط على النار حتى تمام التجانس.

يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد ثم تخرج الكيك من الفرن، وتترك لتبرد ثم يصب عليها خليط الشوكولاته والقهوة وتزين بها حسب الرغبة ثم تقطع وتقدم.

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