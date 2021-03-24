هذه الوصفة العجيبة ستطيل شعرك بجنون أقوي وصفة مغربية في تطويل وتنعيم شعرك

هذه الوصفة العجيبة ستطيل شعرك بجنون المايونيز يعتبر من ضمن الصلصات الطبيعية التي تدخل في العديد من المأكولات ولكن لا يقتصر عملها عند ذلك بل تعمل أيضا على تنعيم وتطويل الشعر، وذلك لم لديها من كفاءات عالية، وتعمل ايضا على ترطيب بصيلات الشعر وتعمل للتخلص من كافة المشاكل التي يواجهها أغلب الأشخاص في الشعر، كما أن المايونيز يعتبر عنصر غذائي مهم جدا، يغذي الشعر ويعمل ايضا على لمعانه سوف يترك شعرك ذات مظهر حيوي وصحي جدا ولا يمكننا أيضا أن نستعين باستخدامه مع بعض الوصفات الطبيعية الاخرى لكي نحصل على شعر خالي من أي مشاكل وحيوي. هذه الوصفة العجيبة ستطيل شعرك بجنون هذه الوصفة العجيبة ستطيل شعرك بجنون المكونات :- 2 موزة مهروسة.

كوب الاربع من المايونيز طريقة عمل الماسك الموزة المهروسة مع المايونيز في الخلاط.

وتستمر في خلطهم جيدا.

ثم قومي بوضع هذا المزيج على الشعر النظيف.

اتركي هذا المزيج على شعرك على الأقل لمدة ساعة.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا.

وبعد ذلك نقوم باستخدامه على الأقل مرتين في الاسبوع لكي نحصل على شعر خالي من التجاعيد ناعم كالحرير وصحي ايضا. ماسك المايونيز وزيت الزيتون والأفوكادو طريقة عمل الماسكماسك المايونيز وزيت الزيتون والأفوكادو المكونات:- كمية من الأفوكادو المهروس.

سبع ملاعق مايونيز.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة عمل الماسك ياعزيزتي ضعي جميع المكونات من الأفوكادو المهروس وزيت الزيتون والمايونيز واخلطيهم جيدا.

ثم أبدأي بتوزيع هذا المزيج على شعرك بشكل متساوي من الجذور حتى الأطراف.

ابدئي بعمل لف الشعر جيدا باستخدام البنس.

اتركي شعرك لمدة 50 دقيقة والافضل أن تقومي بتغطيته جيدا لكي تستمتعي بالنتائج المتميزة.

اغسلي شعرك بعد انتهاء هذه المدة باستخدام الشامبو المخصص للشعر.

كرري هذه الوصفة على الأقل مرتين.

يتم استخدام هذا الماسك دائما للحصول على شعر ناعم ولامع وصحي. ماسك المايونيز مباشرة على شعركِ طريقة عمل الماسكماسك المايونيز مباشرة على شعركِ المكونات:- كوب من المايونيز الطريقة بالخطوات ضعي المايونيز بمفرده على بصيلات الشعر.

قومي بتسريح الشعر جيدا باستخدام المشط ذات الأسنان الواسعة.

ابدئي بلف شعرك جيدا ولكن قومي بتغطيته.

اتركي هذا المزيج من المايونيز على شعرك لمدة ثلاث ساعات

ثم ابداء بشطف الشعر جيدا وتخلصي من بقايا المايونيز التي تتواجد في شعرك.

وسوف تحصلى على تغذيه ولمعان هائل. الوسوم

هذه الوصفة العجيبة ستطيل شعرك بجنون المايونيز يعتبر من ضمن الصلصات الطبيعية التي تدخل في العديد من المأكولات ولكن لا يقتصر عملها عند ذلك بل تعمل أيضا على تنعيم وتطويل الشعر، وذلك لم لديها من كفاءات عالية، وتعمل ايضا على ترطيب بصيلات الشعر وتعمل للتخلص من كافة المشاكل التي يواجهها أغلب الأشخاص في الشعر، كما أن المايونيز يعتبر عنصر غذائي مهم جدا، يغذي الشعر ويعمل ايضا على لمعانه سوف يترك شعرك ذات مظهر حيوي وصحي جدا ولا يمكننا أيضا أن نستعين باستخدامه مع بعض الوصفات الطبيعية الاخرى لكي نحصل على شعر خالي من أي مشاكل وحيوي. هذه الوصفة العجيبة ستطيل شعرك بجنون هذه الوصفة العجيبة ستطيل شعرك بجنون المكونات :- 2 موزة مهروسة.

كوب الاربع من المايونيز طريقة عمل الماسك الموزة المهروسة مع المايونيز في الخلاط.

وتستمر في خلطهم جيدا.

ثم قومي بوضع هذا المزيج على الشعر النظيف.

اتركي هذا المزيج على شعرك على الأقل لمدة ساعة.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا.

وبعد ذلك نقوم باستخدامه على الأقل مرتين في الاسبوع لكي نحصل على شعر خالي من التجاعيد ناعم كالحرير وصحي ايضا. ماسك المايونيز وزيت الزيتون والأفوكادو طريقة عمل الماسكماسك المايونيز وزيت الزيتون والأفوكادو المكونات:- كمية من الأفوكادو المهروس.

سبع ملاعق مايونيز.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة عمل الماسك ياعزيزتي ضعي جميع المكونات من الأفوكادو المهروس وزيت الزيتون والمايونيز واخلطيهم جيدا.

ثم أبدأي بتوزيع هذا المزيج على شعرك بشكل متساوي من الجذور حتى الأطراف.

ابدئي بعمل لف الشعر جيدا باستخدام البنس.

اتركي شعرك لمدة 50 دقيقة والافضل أن تقومي بتغطيته جيدا لكي تستمتعي بالنتائج المتميزة.

اغسلي شعرك بعد انتهاء هذه المدة باستخدام الشامبو المخصص للشعر.

كرري هذه الوصفة على الأقل مرتين.

يتم استخدام هذا الماسك دائما للحصول على شعر ناعم ولامع وصحي. ماسك المايونيز مباشرة على شعركِ طريقة عمل الماسكماسك المايونيز مباشرة على شعركِ المكونات:- كوب من المايونيز الطريقة بالخطوات ضعي المايونيز بمفرده على بصيلات الشعر.

قومي بتسريح الشعر جيدا باستخدام المشط ذات الأسنان الواسعة.

ابدئي بلف شعرك جيدا ولكن قومي بتغطيته.

اتركي هذا المزيج من المايونيز على شعرك لمدة ثلاث ساعات

ثم ابداء بشطف الشعر جيدا وتخلصي من بقايا المايونيز التي تتواجد في شعرك.

وسوف تحصلى على تغذيه ولمعان هائل.

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