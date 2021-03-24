كيكة الشوكولاته الرهيبة بدون دقيق وبدون زيت وبدون سكر

معنا اليوم طريقة عمل كيكة الشوكولاته الرهيبة حيث ستكون بدون دقيق وبدون زيت وبدون سكر، ويمكن لست البيت عملها بكل سهولة في الخلاط العادي، وستكون بأحلى مذاق، حيث لن نستخدم دقيق في عمل هذه الكيكة، وإنما تعتمد فكرة هذه الكيك علي البسكويت الجاهز، حيث نقوم بشراء بسكويت سادة ومعه بسكويت شيكولاتة مثل أوريو، ونستخدمه في عمل هذه الكيك السهلة واللذيذة، وستبهرك النتيجة عندما تتذوقها، جدير بالذكر أن طريقة عمل الكيك العادي أو كيك الشيكولاتة تعتمد بشكل أساسي علي الدقيق والزيت والبيض والفانيليا والسكر ويختلف السائل من نوع كيك لآخر يمكن استخدام اللبن لعمل الكيك أوالماء أو نستخدم عصير البرتقال لعمل كيك البرتقال أو عصير الفراولة لعمل الكيك الخاص بالفراولة، أو أي نوع عصير لكن هذا الكيك يمكن استبدال الدقيق والسكر والزيت بالبسكويت

مقادير كيكه الشوكولاته

نستخدم في عمل الكيكة نوعين من البسكوت والبيض واللبن فقط ولن نستخدم لا دقيق ولا سكر ولا زيت ولا كاكاو

باكو ونصف بسكويت سادة 120 جم

علبة بسكويت اوريو شيكولاتة 200 جم

2 بيضة

واحد كوب لبن

بيكنج باودر

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة

سنعتمد علي الخلاط في عمل الكيك

أولا نبدأ بتكسير البسكويت ونحضر خلاط ثم نضيف بيضتان ونضيف البسكويت وكوب اللبن حليب عادي مش ساخن ثم نضرب الخلاط ثم نضعه في إناء ونقلبه حتى يصبح مثل صوص الشوكولاته ثم نضيف معلقه كبيره من البيكنج بودر أو معلقتين صغيرين ثم نخلطه جيدا مع خليط الشيكولاتة حتى لا يكون ثقيل جدا أو خفيف جدا ثم نحضر صنية ونضع ورقه زبده وتكون صنية مستطيلة حتى نظيف خليط الكيك حيث يكون سمكه خفيف حتى نوزع الخليط في الصينية ونقوم بوضعه في الفرن وتكون درجته 180 درجه 15 دقيقه بعد أن يستوي الكيك نقطعه إلي مربعات أو أجزاء نحضر الحشو نستخدم كوب إلا ربع من الكريم الشانتيه ثم نضيف ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو ثم نقلبهم جيدا سنستخدم نفس المج كوب الماء البارد جدا حتي يجعل الكريم شانتيه سميك جدا أو كوب لبن بودرة ويثم ضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يكون الحشو سميك ثم نقطع الكيك

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

يمكن عمل كيكة الشيكولاتة من 2 بيضة وكوب سكر وكوب زيت وكوب لبن و3 ملاعق كاكاو بودرة وكوب ونصف دقيق وملعقة بيكنج باودر وملعقة فانيليا ونقوم بخلط اللبن والزيت والسكر في الخلاط وسيتكون سائل سميك نأخذ منه كوب، ثم نضيف البيض والفانيليا للخلاط ثم نخفقه جيدا ونضع عليه الدقيق والبيكنج بودر ثم نضعها في صنية في الفرن.

الشيوكولاتة بدون بيض

وهي تتكون من كوب دقيق وكوب سكر وملعقة كبيرة زيت وملعقة كبيرة كاكاو وملعقة صغيرة ملح وملعقة فانيليا وملعقة كبيرة خل وملعقة بيكنج باودر وكوب ماء بارد ويتم تحضيرها