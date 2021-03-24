العجينة السحرية الهشه القطنية لجميع المعجنات المنوعة بيتزا وفطائر

العجينة السحرية الهشه القطنية لجميع المعجنات المنوعة هي من ضمن المخبوزات الأكثر شهرة حول العالم ولكننا نقوم بتناولها في العديد من المعجنات والمخبوزات التي نبدأ بشرائها من محلات المخبوزات الكبرى ولكن يوجد أيضا بعض الأشخاص الذين ليس لديهم العلم الكافي لتحضير طريقة العجينة السحرية الهشة داخل المنزل، لصنع الكيزر والفينو والبيتزا والباتيه، والكرواسون وباقي المخبوزات الأخرى، ولكننا اليوم وجدنا الطريقة الافضل على الاطلاق في تحضير العجينة الهشة تابعوا معنا. العجينة السحرية الهشه القطنية لجميع المعجنات المنوعة العجينة السحرية الهشه القطنية لجميع المعجنات المنوعة

المكونات:- خمس ملاعق من الدقيق الفاخر.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتين من السكر.

2 ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

كوب ونصف من الماء الدافئ. خطوات تحضير العجينة:- المكونات:- نقوم بتحضير وعاء عميق ونقوم باضافة الخميرة الفورية.

ثم نقوم باضافة السكر.

بعد ذلك نستمر في تقليب المكونات جيدا.

ثم نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كمية الدقيق والبيكنج باودر والملح والسكر.

نخلط المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة قد بسيط من الخميرة بكمية المياه.

و نضع الزبدة ونستمر في الخلط هذه المكونات.

نستمر في تعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة طريه مطاطه.

ننتظر لمدة ساعه ثم نبدأ بتشكيل العجينة بالطريقة التي نرغب فيها إذا كانت أصابع لعمل الفينو أو إذا كانت دوائر لعمل البيتزا.

ونبدا بعمل الحشو التي نرغب فيه أيضا.

ونقوم بادخالها الفرن على درجه حراره 180 درجه. طريقة التحضير العجينة السحرية المكونات:- 2 كوب من الدقيق.

ملعقة من السكر .

كوب من الزبادي.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر .

ملعقة من الفانيليا الطريقة :- نخلط جميع المكونات من الدقيق والسكر والخميرة الفورية والبيكنج باودر والفانيليا.

ثم نبدأ بإضافة الزبادي ونصف كوب من المياه.

نستمر في عجن هذه المكونات أو يمكنه أيضا أن نضع في العجانة الكهربائية.

نترك هذه العجينة الهشه في مكان دافئ.

ونبدا بتغطيتها باستخدام الاسترتش أو كيس من البلاستيك لمدة 35 دقيقة.

ونعمل على تشكيلها بالطريقة التي ترغب فيها الوسوم

العجينة السحرية الهشه القطنية لجميع المعجنات المنوعة هي من ضمن المخبوزات الأكثر شهرة حول العالم ولكننا نقوم بتناولها في العديد من المعجنات والمخبوزات التي نبدأ بشرائها من محلات المخبوزات الكبرى ولكن يوجد أيضا بعض الأشخاص الذين ليس لديهم العلم الكافي لتحضير طريقة العجينة السحرية الهشة داخل المنزل، لصنع الكيزر والفينو والبيتزا والباتيه، والكرواسون وباقي المخبوزات الأخرى، ولكننا اليوم وجدنا الطريقة الافضل على الاطلاق في تحضير العجينة الهشة تابعوا معنا. العجينة السحرية الهشه القطنية لجميع المعجنات المنوعة العجينة السحرية الهشه القطنية لجميع المعجنات المنوعة

المكونات:- خمس ملاعق من الدقيق الفاخر.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتين من السكر.

2 ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

كوب ونصف من الماء الدافئ. خطوات تحضير العجينة:- المكونات:- نقوم بتحضير وعاء عميق ونقوم باضافة الخميرة الفورية.

ثم نقوم باضافة السكر.

بعد ذلك نستمر في تقليب المكونات جيدا.

ثم نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كمية الدقيق والبيكنج باودر والملح والسكر.

نخلط المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة قد بسيط من الخميرة بكمية المياه.

و نضع الزبدة ونستمر في الخلط هذه المكونات.

نستمر في تعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة طريه مطاطه.

ننتظر لمدة ساعه ثم نبدأ بتشكيل العجينة بالطريقة التي نرغب فيها إذا كانت أصابع لعمل الفينو أو إذا كانت دوائر لعمل البيتزا.

ونبدا بعمل الحشو التي نرغب فيه أيضا.

ونقوم بادخالها الفرن على درجه حراره 180 درجه. طريقة التحضير العجينة السحرية المكونات:- 2 كوب من الدقيق.

ملعقة من السكر .

كوب من الزبادي.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر .

ملعقة من الفانيليا الطريقة :- نخلط جميع المكونات من الدقيق والسكر والخميرة الفورية والبيكنج باودر والفانيليا.

ثم نبدأ بإضافة الزبادي ونصف كوب من المياه.

نستمر في عجن هذه المكونات أو يمكنه أيضا أن نضع في العجانة الكهربائية.

نترك هذه العجينة الهشه في مكان دافئ.

ونبدا بتغطيتها باستخدام الاسترتش أو كيس من البلاستيك لمدة 35 دقيقة.

ونعمل على تشكيلها بالطريقة التي ترغب فيها

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