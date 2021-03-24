العجينة القطنية السحرية للبيتزا والفطائر وكافة أنواع المعجنات المنوعه طرية زى القطن

طريقة العجينة السحرية القطنية تبحث الكثير من السيدات عن طريقة بسيطة وناجحة تستخدمها في تحضير أنواع مختلفة من المخبوزات مثل الفطائر والبيتزا والعديد من أنواع المعجنات التي يعشقها الكثير، وفي الوقت ذاته تكون غير مكلفة لأنها تستخدم في إعداد أنواع مختلفة تناسب أذواق الموجودين في المنزل دون أن تحتاج لتغير المكونات في إعداد الطعام، فإذا كنتي واحدة منهم فنحن هنا اليوم لكي نعرض لكي طريقة سهلة بسيطة لعمل عجينة هشة مقل القطن تتمكني من استخدامها لجميع أنواع المعجنات والأهم من ذلك أنها نجاحة مائة بالمائة وتمنحك القوام المرغوب به بأقل مكونات وأقل تكلفة تابعي معنا طريقة عمل العجينة السحرية الهشه لكافة المعجنات. طريقة العجينة السحرية القطنية لكل أنواع المعجنات طريقة العجينة السحرية القطنية لكل أنواع المعجنات تعرفي معنا على طريقة عمل العجينة الهشة مثل القطن بالمنزل للقيام بالكثير من المخبوزات: 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة واحدة من مسحوق الخميرة الفورية.

ملعقة من الباكينج بودر.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملعقة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة من روب الزبادي.

3/4 كوب الحليب الدافئ. طريقة التحضير في إناء عميق نظيف وجاف نقوم بخلط كافة المكونات الجافة معاً التي تتمثل في الدقيق والملح والباكينج بودر وتقلب المكونات سوياً. نقوم بتفعيل الخميرة في كوب من خلال خلط الخميرة مع السكر ويضاف لها القليل من الماء الدافئ لإذابة المكونات ويقلب الخليط سوياً حتى تمام التجانس وتترك عدة دقائق بمكان دافئ حتى تتفاعل. من ثم نقوم بإضافة الخميرة للمكونات الجافة وتقلب معاً ومن ثم نقوم بإضافة الزيت والزبادي وتقلب من جديد. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب تدريجياً حتى نحصل على قوام العجين المرغوب به لين وطري. ننقل العجين بوعاء نظيف به القليل من الزيت ونضع به العجين ومن ثم نقوم بتركها لمدة ساعة حتى تتخمر. بعد ذلك بإمكانك استخدام العجين في صنع الكثير من المعجنات التي ترغبين بها. نصائح هامة لنجاح العجينة طريقة التحضير يوجد بعض النصائح الهامة التي تعمل علي نجاح العجينة القطنية بكل سهولة تابعي سيدتي:- أستخدام دقيق المخبوزات الفاخر وليس العادي.

ضعي معلقة من بيكنج بودر مع المقادير سوق تعطى بياض ناصع للعجينة.

ضعي الحليب البودر في العجينة للحصول علي عجينة هشه وطرية.

العجن الجيد باليدين يعمل علي تسهيل وتشكيل العجينة بسهوله.

ترك العجينة تختمر لمدة لا تقل عن ساعه ونصف. واخيرا تعد هذه العجينة من أفضل المعجنات الهشه القطنية التي من الممكن تحضيرها في الكثير من الاكلات المنوعة مثل البيتزا والفطائر، والكثير من المعجنات الاخري التي تريدها ويمكنك ان تضعي لها الحشو المناسب والاستمتاع بالمذاق المميزالرهيب، انتظرونا دائما بكي جديد من موقعنا. الوسوم

طريقة العجينة السحرية القطنية تبحث الكثير من السيدات عن طريقة بسيطة وناجحة تستخدمها في تحضير أنواع مختلفة من المخبوزات مثل الفطائر والبيتزا والعديد من أنواع المعجنات التي يعشقها الكثير، وفي الوقت ذاته تكون غير مكلفة لأنها تستخدم في إعداد أنواع مختلفة تناسب أذواق الموجودين في المنزل دون أن تحتاج لتغير المكونات في إعداد الطعام، فإذا كنتي واحدة منهم فنحن هنا اليوم لكي نعرض لكي طريقة سهلة بسيطة لعمل عجينة هشة مقل القطن تتمكني من استخدامها لجميع أنواع المعجنات والأهم من ذلك أنها نجاحة مائة بالمائة وتمنحك القوام المرغوب به بأقل مكونات وأقل تكلفة تابعي معنا طريقة عمل العجينة السحرية الهشه لكافة المعجنات. طريقة العجينة السحرية القطنية لكل أنواع المعجنات طريقة العجينة السحرية القطنية لكل أنواع المعجنات تعرفي معنا على طريقة عمل العجينة الهشة مثل القطن بالمنزل للقيام بالكثير من المخبوزات: 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة واحدة من مسحوق الخميرة الفورية.

ملعقة من الباكينج بودر.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ملعقة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة من روب الزبادي.

3/4 كوب الحليب الدافئ. طريقة التحضير في إناء عميق نظيف وجاف نقوم بخلط كافة المكونات الجافة معاً التي تتمثل في الدقيق والملح والباكينج بودر وتقلب المكونات سوياً. نقوم بتفعيل الخميرة في كوب من خلال خلط الخميرة مع السكر ويضاف لها القليل من الماء الدافئ لإذابة المكونات ويقلب الخليط سوياً حتى تمام التجانس وتترك عدة دقائق بمكان دافئ حتى تتفاعل. من ثم نقوم بإضافة الخميرة للمكونات الجافة وتقلب معاً ومن ثم نقوم بإضافة الزيت والزبادي وتقلب من جديد. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب تدريجياً حتى نحصل على قوام العجين المرغوب به لين وطري. ننقل العجين بوعاء نظيف به القليل من الزيت ونضع به العجين ومن ثم نقوم بتركها لمدة ساعة حتى تتخمر. بعد ذلك بإمكانك استخدام العجين في صنع الكثير من المعجنات التي ترغبين بها. نصائح هامة لنجاح العجينة طريقة التحضير يوجد بعض النصائح الهامة التي تعمل علي نجاح العجينة القطنية بكل سهولة تابعي سيدتي:- أستخدام دقيق المخبوزات الفاخر وليس العادي.

ضعي معلقة من بيكنج بودر مع المقادير سوق تعطى بياض ناصع للعجينة.

ضعي الحليب البودر في العجينة للحصول علي عجينة هشه وطرية.

العجن الجيد باليدين يعمل علي تسهيل وتشكيل العجينة بسهوله.

ترك العجينة تختمر لمدة لا تقل عن ساعه ونصف. واخيرا تعد هذه العجينة من أفضل المعجنات الهشه القطنية التي من الممكن تحضيرها في الكثير من الاكلات المنوعة مثل البيتزا والفطائر، والكثير من المعجنات الاخري التي تريدها ويمكنك ان تضعي لها الحشو المناسب والاستمتاع بالمذاق المميزالرهيب، انتظرونا دائما بكي جديد من موقعنا.

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