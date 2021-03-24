طريقة عمل فراخ محمرة مع البطاطس بتتبيله لذيذة أفضل من المطاعم مثل الفراخ المشوية

سنقدم لكم اليوم أكلة رائعة وهي طريقة عمل فراخ محمرة مع البطاطس بتتبيله رائعة، ويمكن تقديمها في العزومات وفي موائد شهر رمضان، وكذلك في المناسبات، ويطلق عليها ورقة خضار بالفراخ، وتتميز بطعم لذيذ وروعة، وكما أنها تحتوي علي عناصر غذائية مفيدة، يمكن عمل الفراخ بأشكال عديدة، أكثرها بحثا علي ألإنترنت هي الفراخ المشوية، حيث تحب كثير من الأسر عمل الفراخ المشوية بكل تكاتها وأسرارها، خاصة التتبيلة التي يتم استخدامها في عمل الفراخ المشوية والتي تعطيها طعم رائع، كما يمكن عمل الفراخ في صنية في الفرن ومعها خضار مثل البطاطس والجزر والكوسة والبصل وطماطم.

معلقه كبيره من توم المهروس

معلقه كبيره من الملح

نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل

ربع ملعقة كبيره من الكمون

ربع ملعقة كبيرة من الكركم

معلقه كبيره من بابريكا

معلقه كبيره من الفلفل

4 ملاعق كبيرة من الزيت زيتون

ملعقة كبيرة من خردل

نصف ليمونه

عود قرفة

ورق الغار

نضع الدجاج داخل الكيس ونربطها جيدا نثقبها

3 حبات بطاطس مقطع

3 حبات جزر مقطع

3 حبات بصل مقطع

3 حبات طماطم مقطع

قرنبيط مقطع

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

مقادير عمل فراخ محمرة مع البطاطس

خطوات تحضير صنية الفراخ المحمرة

نحضر إنآء ثم ثم نضع فيه الثوم المهروس والملح والكزبرة والزنجبيل والكمون والكركم والبابريكا والفلفل وزيت الزيتون والخردل ثم نقوم بتقليبهم بالملعقة جيدا ونعصر علي التتبيلة السابقة نصف ليمونه ثم نأخذ نصف هذه التتبيلة ونحتفظ بها ثم نحضر الفرخة ونضعها في باقي التتبيلة ونقوم بتتبيل الفرخة جيدا في كل مكان فيها ونضف في داخل الفرخة نصف ليمونه وعود قرفه وورق غار ونضع حبهان وقرنفل ونربط أفخاذ الفرخة، نحضر كيس حراري ونغلف الكيس من الداخل بالقليل من الدقيق حتي يمنع الالتصاق ثم نضع الفرخة داخل الكيس ونقوم بربط الكيس جيدا ونقوم بعمل ثقوب في الكيس نقوم بإحضار أناء ونضع فيه البطاطس والجزر والبصل والطماطم والقرنبيط ثم نضيف باقي التتبيلة التي كنا وضعناها علي جنب ونضيف زيت زيتون ونصف ملعقة ملح وربع كوب ماء ونضع هذا الخضار داخل كيس حراري ونعمل ثقوب فيه ونضع كيس الخضار وكيس الفرخة في صنية في الفرن علي درجة 200 لمدة ساعة ونصف

هناك العديد من الطرق يمكن بها عمل الفراخ من أبرزها طريقة عمل الفراخ المسلوقة في الفرن وفراخ متبلة في الفرن بتتبيله مميزة، وعمل صدور دجاج بالزعتر الأخضر ويمكن عمل فراخ بالصويا صوص وفراخ بالكريمة ويمكن عمل بروستيكا الدجاج وعمل وسكالوب الفراخ وسآتي الفراخ ويمكن الإبداع في عمل صواني الفراخ في الفرن مع البطاطس.