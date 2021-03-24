طريقة عمل ورقة اللحمة مثل اشهر مطاعم مصر

تظل الأكلات الشرقية من أشهى واطعم الأكلات بالنسبة لعالمنا العربي رغم انتشار الوجبات السريعة والأكلات الغربية ، وتعتبر الأكلات المصرية هي واحدة من افضل الأكلات الشرقية في عالمنا العربي التي يقشعها كل مواطنين العالم العربي والعالم الغربي أيضا، حيث اتجه عدد كبير من المتخصصين في مجال مشروعات المطاعم إلى اتخاذ بعض المطاعم طابع شرقي مصري يقدمون كل ما هو على قائمة الطعام المصري، ومن خلال مقالنا سوف نشرح لكم طريقة عمل ورقة اللحمة الشهية بطريقة اشهر المطاعم المتخصصة في الأكل المصري في مصر فتابعونا.

كيلو من اللحم الكندوز مقطع إلى شرائح بفتيك.

خمسين جرام من السمن البلدي.

قطعة من لية الخروف.

عدد 3 بصلة متوسطة الحجم متقطعة شرائح.

عدد 3 ثمرة طماطم متوسطة الحجم متقطعة أيضا شرائح أو مكعبات.

عدد 4 فصوص من الثوم المهروس.

عدد واحد ثمرة فلفل اخضر مقطع شرائح.

عدد واحد ثمرة فلفل احمر أو اصفر مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من ثوم البودر.

ملعقة صغيرة من بصل البورد.

ملح وفلفل اسود الكمية حسب الرغبة.

جرام من جوزة الطيب المبشورة.

نصف ملعقة من ألشطه.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

يتم وضع السمن واللية على على نار متوسطة ثم يتم وضع شرائح اللحم ونتركه حتى يأخذ لون البني. يتم تصفية اللحم من خليط السمن واللية ونترك الخليط جانبا. يتم إحضار جريل أو صنية مسطحة ويتم وضع اللحم وتشويحه على الجريل على نار عالية. نضيف على الجريل جميع مكونات التحضير ورقة اللحمة طماطم وبصل وفلفل وثوم والصلصة. ثم نضيف خليط السمن واللية على اللحم ويتم تقليبهم جيدا. يتم إحضار صنية ونضع بداخلها ورقة فويل ونصب ورقة اللحمة في الفويل. يتم وضع الصنية في بعد أغلاف ورقة الفويل في الفرن من 3 دقائق إلى 7 دقائق.

وأخيرا صحة وعافية عليكم، يمكنكم عمل المهلبية البيضاء للتحلية بعد هذه الأكلة الدسمة