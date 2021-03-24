طريقة عمل البسكويت الإسفنجي مثل المحلات بخطوات بسيطة بالمنزل

البسكويت الإسفنجي ، من أنواع البسكوت الهشة الخفيفة، التي تدخل في الكثير من الحلويات مثل التراميسو ، والترايفل والشارلوت، وهو عنصر أساسي في غذاء الأطفال الرضع في مرحلة التسنين، ويكون طري على أفواههم، وهو من الحلويات ذات القوام الطري ويتم تشكيله على شكل أصابع كبيرة الحجم ومنتشر بكثرة في إيطاليا، وله العديد من الأسماء، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا يتطلب وقت طويل في عمله، وهو من أنواع الحلويات المعروفة والمميزة والمختلفة عن باقي أنواع البسكويت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسكويت الإسفنجي بخطوات بسيطة في المنزل. مكونات عمل البسكويت الإسفنجي مكونات عمل البسكويت الإسفنجي سوف نتعرف على مكونات بسكوت الشاي الإسفنجي وهى كما يلي:- نصف كوب من الدقيق المنخول جيداً. 5 ملاعق كبيرة من السكر الناعم. ثلاث بيضات. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة من الخل. ملعقة من الفانيليا. سكر بودرة للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت الإسفنجي وبخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بعزل صفار البيض عن البياض ونضع كل منهم في طبق.

نقوم بخفق بياض البيض والخل والفانيليا مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.

نخفق صفار البيض مع ملعقتين من السكر ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ولونه أبيض.

نحضر بولة متوسطة الحجم ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم مع بعض.

نقوم بوضع جميع المكونات على الدقيق ونمزجهم جيداً حتى يصبح لدينا عجينة طرية.

نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني، ثم نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة.

نقوم بتشكيل العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نقوم بسحب ورق الزبدة برفق ثم نترك البسكويت حتى يبرد.

نقوم بوضع البسكوت في طبق التقديم ثم نرشه بالسكر وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البسكويت الإسفنجي بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- عزل الصفار عن البياض يعطي نتائج أفضل في صنع البسكوت. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت. خفق البيض جيداً يعطي للبسكوت قوام هش وخفيف. يجب وضع ورق الزبدة في الصينية حتى لا تلتصق. يجب ترك البسكوت يبرد تماماً قبل رش السكر عليه. يجب أن يكون السكر بودرة وناعم جيداً قبل رشة على البسكويت. يجب أن تكون المعايير مضبوطة عند عمل البسكوت الإسفنجي بالمنزل. الوسوم

البسكويت الإسفنجي ، من أنواع البسكوت الهشة الخفيفة، التي تدخل في الكثير من الحلويات مثل التراميسو ، والترايفل والشارلوت، وهو عنصر أساسي في غذاء الأطفال الرضع في مرحلة التسنين، ويكون طري على أفواههم، وهو من الحلويات ذات القوام الطري ويتم تشكيله على شكل أصابع كبيرة الحجم ومنتشر بكثرة في إيطاليا، وله العديد من الأسماء، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا يتطلب وقت طويل في عمله، وهو من أنواع الحلويات المعروفة والمميزة والمختلفة عن باقي أنواع البسكويت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسكويت الإسفنجي بخطوات بسيطة في المنزل. مكونات عمل البسكويت الإسفنجي مكونات عمل البسكويت الإسفنجي سوف نتعرف على مكونات بسكوت الشاي الإسفنجي وهى كما يلي:- نصف كوب من الدقيق المنخول جيداً. 5 ملاعق كبيرة من السكر الناعم. ثلاث بيضات. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة من الخل. ملعقة من الفانيليا. سكر بودرة للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكويت الإسفنجي وبخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بعزل صفار البيض عن البياض ونضع كل منهم في طبق.

نقوم بخفق بياض البيض والخل والفانيليا مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.

نخفق صفار البيض مع ملعقتين من السكر ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ولونه أبيض.

نحضر بولة متوسطة الحجم ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم مع بعض.

نقوم بوضع جميع المكونات على الدقيق ونمزجهم جيداً حتى يصبح لدينا عجينة طرية.

نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني، ثم نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة.

نقوم بتشكيل العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نقوم بسحب ورق الزبدة برفق ثم نترك البسكويت حتى يبرد.

نقوم بوضع البسكوت في طبق التقديم ثم نرشه بالسكر وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البسكويت الإسفنجي بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- عزل الصفار عن البياض يعطي نتائج أفضل في صنع البسكوت. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت. خفق البيض جيداً يعطي للبسكوت قوام هش وخفيف. يجب وضع ورق الزبدة في الصينية حتى لا تلتصق. يجب ترك البسكوت يبرد تماماً قبل رش السكر عليه. يجب أن يكون السكر بودرة وناعم جيداً قبل رشة على البسكويت. يجب أن تكون المعايير مضبوطة عند عمل البسكوت الإسفنجي بالمنزل.

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