طريقه عمل كنافة بالقشطه زي المحلات مع أسرار نجاحها

اقترب شهر رمضان الكريم وفي يكثر عمل طرق الكنافة وسوف نعرض لكم اليوم طريقه عمل كنافة بالقشطه بس تكون بمذاق لذيذ ويمكن كمان تقوم بعملها في المنزل ومن مكونات اقتصاديه بسيطه وسوف نعرض لكم مكونات الكنافة بالقشطه وكيف يتم تحضيرها خطوه بخطوه. مكونات الكنافة بالقشطه نصف كيلو من الكنافة

1 كوب من السمنة وتكون ذائبة

مكونات القشطه 1 لتر من اللبن ،معلقتين خل ابيض، ثلاث أكواب حليب سائل، خمس ملاعق نشا ، معلقتين سكر ،ملعقه كبيره من ماء الزهر

مكونات الشربات: 2 كوب من السكر، كوب وربع من الماء، ليمون، ورشه ملح، وماء زهر طريقه تحضير الكنافة بالقشطه أولا نقوم بإحضار الكنافة وتكون مجمده فنقوم بتفتتيها وكسرها إلي قطع صغيره ناعمه بعد ذلك نقوم باضافه السمن المذاب على الكنافة حتى تشربه حيث نقوم بمزجها جيدا بالسمنة ثم نقوم بقسمتها إلى قسمين بعد ذلك ندهن صينيه بالسمن ثم نضيف النصف الأول من الكنافة ونقوم بالضغط عليه جيدا بعد ذلك نقوم بتحضير القشطه ويتم تحضيرها في بإضافة 1 لتر من اللبن وقبل أن يغلي نضيف معلقتين كبيره من الخل وبعد ذلك نقوم بتصفيته واحدة الجزء المجبن فيه ثم نضيف ثلاث أكواب من الحليب السائل وملعقتين من السكر و النشا في إناء ثم نقوم بخلطهم جيدا وبعد ذلك نضعهم علي النار ونستمر في التحريك حتى يغلي وبعد أن يغلي نضع عليه ملعقه كبيره من ماء الزهر ونستمر في خلطها ثم بعد ذلك نضيف القشطه التي يكون قد قمنا بتحضيرها في السابق ونقوم بطحنها بالهاند بلندر أو الخلاط وبذلك تكون قد تكونت لدينا قشطه نقوم بإضافتها على الكنافة بعد ذلك نضيف النصف الأخر من الكنافة يغطي الوجه وضعها في الفرن ونقوم بتحضير الشربات على النار و نضيف بعد ذلك الى الكنافة مكونات الكنافة بالقشطهطريقه تحضير الكنافة بالقشطه الوسوم

اقترب شهر رمضان الكريم وفي يكثر عمل طرق الكنافة وسوف نعرض لكم اليوم طريقه عمل كنافة بالقشطه بس تكون بمذاق لذيذ ويمكن كمان تقوم بعملها في المنزل ومن مكونات اقتصاديه بسيطه وسوف نعرض لكم مكونات الكنافة بالقشطه وكيف يتم تحضيرها خطوه بخطوه. مكونات الكنافة بالقشطه نصف كيلو من الكنافة

1 كوب من السمنة وتكون ذائبة

مكونات القشطه 1 لتر من اللبن ،معلقتين خل ابيض، ثلاث أكواب حليب سائل، خمس ملاعق نشا ، معلقتين سكر ،ملعقه كبيره من ماء الزهر

مكونات الشربات: 2 كوب من السكر، كوب وربع من الماء، ليمون، ورشه ملح، وماء زهر طريقه تحضير الكنافة بالقشطه أولا نقوم بإحضار الكنافة وتكون مجمده فنقوم بتفتتيها وكسرها إلي قطع صغيره ناعمه بعد ذلك نقوم باضافه السمن المذاب على الكنافة حتى تشربه حيث نقوم بمزجها جيدا بالسمنة ثم نقوم بقسمتها إلى قسمين بعد ذلك ندهن صينيه بالسمن ثم نضيف النصف الأول من الكنافة ونقوم بالضغط عليه جيدا بعد ذلك نقوم بتحضير القشطه ويتم تحضيرها في بإضافة 1 لتر من اللبن وقبل أن يغلي نضيف معلقتين كبيره من الخل وبعد ذلك نقوم بتصفيته واحدة الجزء المجبن فيه ثم نضيف ثلاث أكواب من الحليب السائل وملعقتين من السكر و النشا في إناء ثم نقوم بخلطهم جيدا وبعد ذلك نضعهم علي النار ونستمر في التحريك حتى يغلي وبعد أن يغلي نضع عليه ملعقه كبيره من ماء الزهر ونستمر في خلطها ثم بعد ذلك نضيف القشطه التي يكون قد قمنا بتحضيرها في السابق ونقوم بطحنها بالهاند بلندر أو الخلاط وبذلك تكون قد تكونت لدينا قشطه نقوم بإضافتها على الكنافة بعد ذلك نضيف النصف الأخر من الكنافة يغطي الوجه وضعها في الفرن ونقوم بتحضير الشربات على النار و نضيف بعد ذلك الى الكنافة مكونات الكنافة بالقشطهطريقه تحضير الكنافة بالقشطه

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