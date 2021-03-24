تحضير بسكويت العشر دقائق بمكونات اقتصادية في كل بيت سهل وسريع

منذ بداية العام الماضي وظهور أزمة كورونا بدأت الفتيات والشباب بوجه عام التوجه إلي المطبخ وظهر وجبات وحلويات ومعجنات سريعة التحضير من أشهرها بالنسبة للمصريين هو بسكوت العشر دقائق ولعل سبب شهرته هو سهولة تحضير وإنجازه في وقت قصير كما أنه إقتصادي من حيث التكلفة وتتوفر مكوناته في جميع المنازل لذلك فهو غير مرتبط بشئ معين من الناحية المادية وننقل لكم موضوع اليوم طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق بسهولة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

يعتبر بسكويت العشر دقائق من الحلويات الخفيفة التي يفضلها الكثير من الناس لطعمها اللذيذ، ويوجد الكثير من الأنواع المتعددة للبسكويت ولكن اسهلهم هو بسكويت العشر دقائق ودائما يتواجد البسكويت في المنزل لسهولة تحضيره ويقدم كحلويات خفيفه او مع الشاي او مع بعض المشروبات كوجبات خفيفة.

المكونات:

نصف كأس واحد سكر مطحون.

كأس واحد زيت عالي الجودة.

ملعقة واحدة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

بيضة واحدة.

كأس واحد ونصف من الدقيق.

يتميز بسهولة تحضيره نقلب كلاً من الدقيق والبيكنج بودر معاً للحصول على خليط جاف. نحضر المضرب الكهربائي ونضع كلاً من مكونات البيض والسكر والزيت معاً وتشغيل المضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات مندمجه جيداً ولا يمكن فصلها لمدة عشر دقائق بالمضرب. بعد ذلك نسكب خليط البيض السائل على خليط الطحين نستمر بعجن المكونات حتى تصبح العجينة متماسكة بشكل ما ونقوم بتقسيمها إلي جزئين نترك نصف من العجين كما هو. ثم نضع على الجزء الآخر ملعقتين من الكاكاو البودرة نقوم بتشكيل العجينة البيضاء والبني اللون حسب الرغبة سواء إلي دوائر أو أصابع. ثم وضعها في الصينية بشكل منفرد ونضعهم في الفرن لوقت يقارب من عشر دقائق متواصلة دون فتح الفرن أثناء الطهي على درجة حرارة للفرن تصل 180 درجة. وعند النضج والتأكد من ذلك نقوم بإخراج البسكوت من الفرن حتى يصبح بارداً ويمكن تقديمه في أيّ وقت بجانب المشروبات الدافئة مثل الشاي والقهوة وغيرهم حسب التفضيلات.

طريقة التحضير

ملحوظة:

يمكنك تحضير عجينة البسكويت بالكامل بالكاكاو للحصول على اللون البني الداكن أو العكس حسب الرغبة ومن الأفضل أن يتم تشكيل البسكوت على هيئة دوائر بإستخدام أداة تقطيع بلاستيك.